https://1prime.ru/20240620/dogovor-849327822.html

Россия и КНДР подтвердили стремление установить многополярную систему

Россия и КНДР подтвердили стремление установить многополярную систему - 20.06.2024, ПРАЙМ

Россия и КНДР подтвердили стремление установить многополярную систему

Москва и Пхеньян подтвердили свое стремление к созданию многополярного международного порядка и защите международной справедливости, говорится в Договоре о... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T09:05+0300

2024-06-20T09:05+0300

2024-06-20T09:05+0300

политика

россия

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ПХЕНЬЯН, 20 июн - ПРАЙМ. Москва и Пхеньян подтвердили свое стремление к созданию многополярного международного порядка и защите международной справедливости, говорится в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР.Глава государства ранее посетил КНДР с государственным визитом. В результате переговоров стороны заключили указанный выше договор."(Стороны подтверждают стремление – ред.) установить многополярную международную систему, основанную на "добросовестном" сотрудничестве государств, взаимном уважении интересов, коллективном решении международных проблем, культурно-цивилизационном многообразии, верховенстве международного права в международных отношениях", — сказано в тексте документа.Россия и Северная Корея также планируют совместно противостоять вызовам, угрожающим человечеству, и развивать дружественные двусторонние связи.В договоре также подчеркивается необходимость поддержки принципов уважения государственного суверенитета, территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела и равноправия, согласно законодательству и международным обязательствам обеих стран.В документе отмечается важность диалога, обмена мнениями и координации на международных площадках.

https://1prime.ru/20240619/frantsiya-849313025.html

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