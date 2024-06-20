https://1prime.ru/20240620/dogovor-849327822.html
Россия и КНДР подтвердили стремление установить многополярную систему
Россия и КНДР подтвердили стремление установить многополярную систему - 20.06.2024, ПРАЙМ
Россия и КНДР подтвердили стремление установить многополярную систему
Москва и Пхеньян подтвердили свое стремление к созданию многополярного международного порядка и защите международной справедливости, говорится в Договоре о... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T09:05+0300
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2024-06-20T09:05+0300
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ПХЕНЬЯН, 20 июн - ПРАЙМ. Москва и Пхеньян подтвердили свое стремление к созданию многополярного международного порядка и защите международной справедливости, говорится в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР.Глава государства ранее посетил КНДР с государственным визитом. В результате переговоров стороны заключили указанный выше договор."(Стороны подтверждают стремление – ред.) установить многополярную международную систему, основанную на "добросовестном" сотрудничестве государств, взаимном уважении интересов, коллективном решении международных проблем, культурно-цивилизационном многообразии, верховенстве международного права в международных отношениях", — сказано в тексте документа.Россия и Северная Корея также планируют совместно противостоять вызовам, угрожающим человечеству, и развивать дружественные двусторонние связи.В договоре также подчеркивается необходимость поддержки принципов уважения государственного суверенитета, территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела и равноправия, согласно законодательству и международным обязательствам обеих стран.В документе отмечается важность диалога, обмена мнениями и координации на международных площадках.
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россия, кндр
Россия и КНДР подтвердили стремление установить многополярную систему
Россия и КНДР договорились защищать мир от гегемонистских устремлений
ПХЕНЬЯН, 20 июн - ПРАЙМ. Москва и Пхеньян подтвердили свое стремление к созданию многополярного международного порядка и защите международной справедливости, говорится в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР.
Глава государства ранее посетил КНДР с государственным визитом. В результате переговоров стороны заключили указанный выше договор.
"(Стороны подтверждают стремление – ред.) установить многополярную международную систему, основанную на "добросовестном" сотрудничестве государств, взаимном уважении интересов, коллективном решении международных проблем, культурно-цивилизационном многообразии, верховенстве международного права в международных отношениях", — сказано в тексте документа.
Россия и Северная Корея также планируют совместно противостоять вызовам, угрожающим человечеству, и развивать дружественные двусторонние связи.
В договоре также подчеркивается необходимость поддержки принципов уважения государственного суверенитета, территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела и равноправия, согласно законодательству и международным обязательствам обеих стран.
В документе отмечается важность диалога, обмена мнениями и координации на международных площадках.
Россия и КНДР подписали новый договор. Французы обвинили в этом США