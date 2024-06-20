Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и КНДР договорились оказывать военную помощь - 20.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240620/dogovor-849331164.html
Россия и КНДР договорились оказывать военную помощь
Россия и КНДР договорились оказывать военную помощь - 20.06.2024, ПРАЙМ
Россия и КНДР договорились оказывать военную помощь
Новый договор Москвы и Пхеньяна содержит пункты о немедленной коммуникации и координации действий для оказания взаимопомощи при "непосредственной угрозе"... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T09:50+0300
2024-06-20T11:17+0300
политика
россия
кндр
договор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/13/849293356_0:0:3109:1750_1920x0_80_0_0_43d839382b909cdfd3a556ded199c592.jpg
СЕУЛ, 20 июн – ПРАЙМ. Новый договор Москвы и Пхеньяна содержит пункты о немедленной коммуникации и координации действий для оказания взаимопомощи при "непосредственной угрозе" вооруженной агрессии. Также в документе есть обязательство немедленно оказать "военную и иную помощь" всеми имеющимися средствами при вооруженном нападении на одну из стран. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР ранее был опубликован северокорейским агентством ЦТАК. В документе сказано, что Россия и КНДР сотрудничают друг с другом в целях обеспечения "прочного регионального и международного мира и безопасности". Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно статье 3 документа, в случае возникновения "непосредственной угрозы" вооруженной агрессии против одной из стран, другая сторона "по требованию" немедленно задействует двусторонние каналы связи для проведения консультаций, чтобы скоординировать позиции и согласовать возможные "практических меры" взаимопомощи для содействия "устранению возникшей угрозы". В статье 4 сказано, что "в случае если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству КНДР и РФ". Статья 51 Устава ООН предусматривает право государств на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения. Москва и Пхеньян также договорились создать механизмы для укрепления обороноспособности ради обеспечения глобального мира и безопасности, предотвращения войны.В договоре сказано, что РФ и КНДР поддерживают развитие межрегионального и приграничного сотрудничества, углубляют контакты между законодательными, исполнительными и правоохранительными органами двух стран, сотрудничают по вопросам оказания правовой помощи, выдачи и передачи лиц, осужденных к лишению свободы, возвращения активов, "полученных преступным путем".Кроме того, Москва и Пхеньян договорились не заключать с третьими странами соглашений, угрожающих суверенитету, безопасности, территориальной неприкосновенности, права на свободный выбор и развитие политической, социальной, экономической и культурной систем и других ключевых интересов другой стороны, а также не принимать участие в таких действиях.В договоре прописали запрет на использование РФ или КНДР своей территории третьими государствами, если целью является нарушение суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности другой стороны.Согласно статьям 6-7 договора, стороны решили поддерживать и сотрудничать в проведении "миролюбивой политики", направленной на защиту государственного суверенитета, обеспечение безопасности и стабильности, развитие, ради установления справедливого "многополярного нового миропорядка". Кроме того, две страны обязуются для поддержания международного мира проводить консультации и сотрудничать в рамках международных организаций, в том числе ООН.В 1961 году между СССР и КНДР был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который предусматривал военную поддержку КНДР в случае ее конфликта с третьими странами. Но после распада СССР договор фактически потерял значение. Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 9 февраля 2000 года не содержал положения о военной помощи.
https://1prime.ru/20240619/frantsiya-849313025.html
https://1prime.ru/20240620/dogovor-849327822.html
кндр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/13/849293356_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_685df3d647d399fc8de40e9adaecab59.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, кндр, договор
Политика, РОССИЯ, КНДР, договор
09:50 20.06.2024 (обновлено: 11:17 20.06.2024)
 
Россия и КНДР договорились оказывать военную помощь

ЦТАК: договор России и КНДР предусматривает оказание военной помощи

© POOL | Перейти в медиабанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СЕУЛ, 20 июн – ПРАЙМ. Новый договор Москвы и Пхеньяна содержит пункты о немедленной коммуникации и координации действий для оказания взаимопомощи при "непосредственной угрозе" вооруженной агрессии. Также в документе есть обязательство немедленно оказать "военную и иную помощь" всеми имеющимися средствами при вооруженном нападении на одну из стран. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР ранее был опубликован северокорейским агентством ЦТАК.
В документе сказано, что Россия и КНДР сотрудничают друг с другом в целях обеспечения "прочного регионального и международного мира и безопасности".
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Согласно статье 3 документа, в случае возникновения "непосредственной угрозы" вооруженной агрессии против одной из стран, другая сторона "по требованию" немедленно задействует двусторонние каналы связи для проведения консультаций, чтобы скоординировать позиции и согласовать возможные "практических меры" взаимопомощи для содействия "устранению возникшей угрозы".
В статье 4 сказано, что "в случае если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству КНДР и РФ".
Статья 51 Устава ООН предусматривает право государств на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения.
Москва и Пхеньян также договорились создать механизмы для укрепления обороноспособности ради обеспечения глобального мира и безопасности, предотвращения войны.
В договоре сказано, что РФ и КНДР поддерживают развитие межрегионального и приграничного сотрудничества, углубляют контакты между законодательными, исполнительными и правоохранительными органами двух стран, сотрудничают по вопросам оказания правовой помощи, выдачи и передачи лиц, осужденных к лишению свободы, возвращения активов, "полученных преступным путем".
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Россия и КНДР подписали новый договор. Французы обвинили в этом США
Вчера, 16:32
Кроме того, Москва и Пхеньян договорились не заключать с третьими странами соглашений, угрожающих суверенитету, безопасности, территориальной неприкосновенности, права на свободный выбор и развитие политической, социальной, экономической и культурной систем и других ключевых интересов другой стороны, а также не принимать участие в таких действиях.
В договоре прописали запрет на использование РФ или КНДР своей территории третьими государствами, если целью является нарушение суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности другой стороны.
Согласно статьям 6-7 договора, стороны решили поддерживать и сотрудничать в проведении "миролюбивой политики", направленной на защиту государственного суверенитета, обеспечение безопасности и стабильности, развитие, ради установления справедливого "многополярного нового миропорядка". Кроме того, две страны обязуются для поддержания международного мира проводить консультации и сотрудничать в рамках международных организаций, в том числе ООН.
В 1961 году между СССР и КНДР был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который предусматривал военную поддержку КНДР в случае ее конфликта с третьими странами. Но после распада СССР договор фактически потерял значение. Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 9 февраля 2000 года не содержал положения о военной помощи.
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Россия и КНДР подтвердили стремление установить многополярную систему
09:05
 
ПолитикаРОССИЯКНДРдоговор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала