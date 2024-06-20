https://1prime.ru/20240620/dogovor-849331164.html

Россия и КНДР договорились оказывать военную помощь

Россия и КНДР договорились оказывать военную помощь - 20.06.2024, ПРАЙМ

Россия и КНДР договорились оказывать военную помощь

Новый договор Москвы и Пхеньяна содержит пункты о немедленной коммуникации и координации действий для оказания взаимопомощи при "непосредственной угрозе"... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T09:50+0300

2024-06-20T09:50+0300

2024-06-20T11:17+0300

политика

россия

кндр

договор

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/13/849293356_0:0:3109:1750_1920x0_80_0_0_43d839382b909cdfd3a556ded199c592.jpg

СЕУЛ, 20 июн – ПРАЙМ. Новый договор Москвы и Пхеньяна содержит пункты о немедленной коммуникации и координации действий для оказания взаимопомощи при "непосредственной угрозе" вооруженной агрессии. Также в документе есть обязательство немедленно оказать "военную и иную помощь" всеми имеющимися средствами при вооруженном нападении на одну из стран. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР ранее был опубликован северокорейским агентством ЦТАК. В документе сказано, что Россия и КНДР сотрудничают друг с другом в целях обеспечения "прочного регионального и международного мира и безопасности". Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно статье 3 документа, в случае возникновения "непосредственной угрозы" вооруженной агрессии против одной из стран, другая сторона "по требованию" немедленно задействует двусторонние каналы связи для проведения консультаций, чтобы скоординировать позиции и согласовать возможные "практических меры" взаимопомощи для содействия "устранению возникшей угрозы". В статье 4 сказано, что "в случае если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству КНДР и РФ". Статья 51 Устава ООН предусматривает право государств на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения. Москва и Пхеньян также договорились создать механизмы для укрепления обороноспособности ради обеспечения глобального мира и безопасности, предотвращения войны.В договоре сказано, что РФ и КНДР поддерживают развитие межрегионального и приграничного сотрудничества, углубляют контакты между законодательными, исполнительными и правоохранительными органами двух стран, сотрудничают по вопросам оказания правовой помощи, выдачи и передачи лиц, осужденных к лишению свободы, возвращения активов, "полученных преступным путем".Кроме того, Москва и Пхеньян договорились не заключать с третьими странами соглашений, угрожающих суверенитету, безопасности, территориальной неприкосновенности, права на свободный выбор и развитие политической, социальной, экономической и культурной систем и других ключевых интересов другой стороны, а также не принимать участие в таких действиях.В договоре прописали запрет на использование РФ или КНДР своей территории третьими государствами, если целью является нарушение суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности другой стороны.Согласно статьям 6-7 договора, стороны решили поддерживать и сотрудничать в проведении "миролюбивой политики", направленной на защиту государственного суверенитета, обеспечение безопасности и стабильности, развитие, ради установления справедливого "многополярного нового миропорядка". Кроме того, две страны обязуются для поддержания международного мира проводить консультации и сотрудничать в рамках международных организаций, в том числе ООН.В 1961 году между СССР и КНДР был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который предусматривал военную поддержку КНДР в случае ее конфликта с третьими странами. Но после распада СССР договор фактически потерял значение. Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 9 февраля 2000 года не содержал положения о военной помощи.

https://1prime.ru/20240619/frantsiya-849313025.html

https://1prime.ru/20240620/dogovor-849327822.html

кндр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, кндр, договор