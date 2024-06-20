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В России опубликовали документы о помилованном отцом фон дер Ляйен нацисте - 20.06.2024, ПРАЙМ
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В России опубликовали документы о помилованном отцом фон дер Ляйен нацисте
В России опубликовали документы о помилованном отцом фон дер Ляйен нацисте - 20.06.2024, ПРАЙМ
В России опубликовали документы о помилованном отцом фон дер Ляйен нацисте
Глава федеральной земли Нижняя Саксония Эрнст Альбрехт, отец главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, в 1990 году помиловал серийного нацистского садиста-убийцу Эриха... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T17:11+0300
2024-06-20T17:40+0300
история
нацизм
урсула фон дер ляйен
помилование
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Глава федеральной земли Нижняя Саксония Эрнст Альбрехт, отец главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, в 1990 году помиловал серийного нацистского садиста-убийцу Эриха Густава Шарфеттера. Документ об этом нашла и перевела группа ученых вместе с экспертом Российского военно-исторического общества, руководителем проекта "Цифровая история" Егором Яковлевым.Перевод опубликован на портале История.рф.Шарфеттер родился в 1908 году в Данциге, в 1931 году присоединился к гитлеровской партии НСДАП, в 1933-м - к общим СС. В годы Второй мировой войны он служил в филиалах концлагеря Вайвара Эреда, Куремяэ, Йыхви, затем в концлагере Штуттхоф. В 1977 году Шарфеттер был арестован, суд над ним начался через год.Согласно показаниям свидетелей, он сначала планировал использовать на заключенных смертельные инъекции, затем решил убивать их киркой."Весть о случившемся разнеслась по соседним лагерям, и убийца получил прозвище "человек с киркой". Его зверства казались чудовищными даже для концлагеря, так что многие узники хорошо запомнили его в лицо и впоследствии смогли опознать", - сказано в документах.По итогу, нациста приговорили за 18 убийств к к 18 пожизненным срокам. Его дочь несколько раз подавала прошения о помиловании в связи с преклонным возрастом Шарфеттера, но получала отказы.В 1990-м году министр-президент Нижней Саксонии Эрнст Альбрехт принял решение отпустить серийного убийцу. Не последнюю роль в помиловании сыграла организация "Тихая помощь", которая занималась облегчением участи приговоренных нацистов.
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история, нацизм, урсула фон дер ляйен, помилование
история, Нацизм, Урсула фон дер Ляйен, помилование
17:11 20.06.2024 (обновлено: 17:40 20.06.2024)
 
В России опубликовали документы о помилованном отцом фон дер Ляйен нацисте

В РФ опубликовали документы о нацисте-убийце, помилованном отцом фон дер Ляйен

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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Глава федеральной земли Нижняя Саксония Эрнст Альбрехт, отец главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, в 1990 году помиловал серийного нацистского садиста-убийцу Эриха Густава Шарфеттера. Документ об этом нашла и перевела группа ученых вместе с экспертом Российского военно-исторического общества, руководителем проекта "Цифровая история" Егором Яковлевым.
Перевод опубликован на портале История.рф.
Шарфеттер родился в 1908 году в Данциге, в 1931 году присоединился к гитлеровской партии НСДАП, в 1933-м - к общим СС. В годы Второй мировой войны он служил в филиалах концлагеря Вайвара Эреда, Куремяэ, Йыхви, затем в концлагере Штуттхоф. В 1977 году Шарфеттер был арестован, суд над ним начался через год.
Согласно показаниям свидетелей, он сначала планировал использовать на заключенных смертельные инъекции, затем решил убивать их киркой.
"Весть о случившемся разнеслась по соседним лагерям, и убийца получил прозвище "человек с киркой". Его зверства казались чудовищными даже для концлагеря, так что многие узники хорошо запомнили его в лицо и впоследствии смогли опознать", - сказано в документах.
По итогу, нациста приговорили за 18 убийств к к 18 пожизненным срокам. Его дочь несколько раз подавала прошения о помиловании в связи с преклонным возрастом Шарфеттера, но получала отказы.
В 1990-м году министр-президент Нижней Саксонии Эрнст Альбрехт принял решение отпустить серийного убийцу. Не последнюю роль в помиловании сыграла организация "Тихая помощь", которая занималась облегчением участи приговоренных нацистов.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
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