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В МВФ раскрыли, что сдержит рост экономики еврозоны

В МВФ раскрыли, что сдержит рост экономики еврозоны - 20.06.2024, ПРАЙМ

В МВФ раскрыли, что сдержит рост экономики еврозоны

Экономика еврозоны постепенно восстанавливается от последствий сокращения поставок газа из РФ и событий на Украине, однако в среднесрочной перспективе ее росту... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T17:13+0300

2024-06-20T17:13+0300

2024-06-20T17:23+0300

экономика

мвф

еврозона

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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Экономика еврозоны постепенно восстанавливается от последствий сокращения поставок газа из РФ и событий на Украине, однако в среднесрочной перспективе ее росту помешают старение населения и слабый рост производительности, говорится в материалах Международного валютного фонда (МВФ)."После пандемии, сокращения поставок газа из РФ и последствий войны на Украине, экономика еврозоны постепенно восстанавливается, а инфляция снижается до целевого показателя. В 2024 году прогнозируется умеренное ускорение темпов роста экономики (и дальнейшее усиление в 2025 году), но среднесрочный прогноз сделать непросто", - отмечают аналитики фонда.Так, эксперты МВФ ожидают, что в 2024 году рост реальной заработной платы и некоторое сокращение сбережений домохозяйств будут способствовать восстановлению экономики еврозоны за счет потребления. Прогнозируется также, что в 2025 году смягчение условий финансирования будет способствовать восстановлению инвестиций, в то время как занятость и рост номинальной заработной платы продолжат поддерживать потребление."Однако в среднесрочной перспективе ожидается, что рост будет сдерживаться старением населения и низким ростом производительности", - отмечают в МВФ."Без дальнейшей интеграции финансового рынка в мировую систему Европа не только не сможет достичь своих целей по энергетической безопасности, смягчению последствий изменения климата и цифровому переходу, но и рискует отстать от своих ближайших конкурентов", - заключили аналитики.

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мвф, еврозона