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ЦБ оценил отношение доходности большинства видов ПИФов к инфляции - 20.06.2024, ПРАЙМ
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ЦБ оценил отношение доходности большинства видов ПИФов к инфляции
ЦБ оценил отношение доходности большинства видов ПИФов к инфляции - 20.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ оценил отношение доходности большинства видов ПИФов к инфляции
Средняя по рынку накопленная доходность большинства видов паевых инвестиционных фондов (ПИФ) за пять лет не обгоняет инфляцию, рассказала директор департамента... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T11:14+0300
2024-06-20T11:15+0300
банк россии
россия
зпиф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Средняя по рынку накопленная доходность большинства видов паевых инвестиционных фондов (ПИФ) за пять лет не обгоняет инфляцию, рассказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова. "Здесь есть паевые фонды, которые состоят только из акций, паевые фонды, которые состоят из акций и облигаций, и паевые фонды, которые состоят только из облигации. И сравниваем мы их с инфляцией, также накопленной за этот период, и сравниваем с депозитами от года до трех лет. И печаль заключается в том, что после событий 2022 года паевые инвестиционные фонды, которые показывали очень хорошую доходность, резко доходность снизили", - сказала она на конференции НАУФОР "Рынок коллективных инвестиций 2024". По ее словам, ЦБ РФ посчитал накопленную доходность ПИФов за пятилетний период, поделив их по составу и структуре. И согласно презентации регулятора, накопленная доходность за пять лет ПИФов российских облигаций на 31 марта составила 23%, ПИФов российских акций - 40%, сбалансированных ПИФов - 43%, депозитов на один-три года, открываемых физлицом в январе - 37%, а накопленная инфляция за пять лет составила 41%. "С одной стороны, мы понимаем причину снижения этой доходности. С другой стороны, вызывает все-таки сомнения факт, что управляющие компании - это профессиональные участники рынка, и по идее они должны уметь управлять качественно не только на хорошем рынке, но и на рынке, который испытывает определенные трудности. Но вот мы видим, что пока пятилетняя доходность по итогам 2023 года по большинству видов фондов не обгоняет инфляцию", - отметила она "Мы надеемся, что будут предприняты определенные действия со стороны управляющих компаний, чтобы повысить интерес все-таки пайщиков к этой индустрии. Это средняя по рынку. Конечно, были управляющие компании, паевые инвестиционные фонды которых обгоняли инфляцию. Но были и фонды, которые проигрывали значительно больше", - добавила она. "Поэтому, если мы с вами совместно не сделаем каких-то дополнительных усилий, чтобы доходность пошла вверх, то, я думаю, что те пайщики, которые рассчитывают на большую доходность, прореагируют ногами", - заключила она.
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россия, зпиф
Банк России, РОССИЯ, ЗПИФ
11:14 20.06.2024 (обновлено: 11:15 20.06.2024)
 
ЦБ оценил отношение доходности большинства видов ПИФов к инфляции

ЦБ: доходность большинства видов ПИФов за пять лет не обгоняет инфляцию

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Средняя по рынку накопленная доходность большинства видов паевых инвестиционных фондов (ПИФ) за пять лет не обгоняет инфляцию, рассказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова.
"Здесь есть паевые фонды, которые состоят только из акций, паевые фонды, которые состоят из акций и облигаций, и паевые фонды, которые состоят только из облигации. И сравниваем мы их с инфляцией, также накопленной за этот период, и сравниваем с депозитами от года до трех лет. И печаль заключается в том, что после событий 2022 года паевые инвестиционные фонды, которые показывали очень хорошую доходность, резко доходность снизили", - сказала она на конференции НАУФОР "Рынок коллективных инвестиций 2024".
По ее словам, ЦБ РФ посчитал накопленную доходность ПИФов за пятилетний период, поделив их по составу и структуре. И согласно презентации регулятора, накопленная доходность за пять лет ПИФов российских облигаций на 31 марта составила 23%, ПИФов российских акций - 40%, сбалансированных ПИФов - 43%, депозитов на один-три года, открываемых физлицом в январе - 37%, а накопленная инфляция за пять лет составила 41%.
"С одной стороны, мы понимаем причину снижения этой доходности. С другой стороны, вызывает все-таки сомнения факт, что управляющие компании - это профессиональные участники рынка, и по идее они должны уметь управлять качественно не только на хорошем рынке, но и на рынке, который испытывает определенные трудности. Но вот мы видим, что пока пятилетняя доходность по итогам 2023 года по большинству видов фондов не обгоняет инфляцию", - отметила она
"Мы надеемся, что будут предприняты определенные действия со стороны управляющих компаний, чтобы повысить интерес все-таки пайщиков к этой индустрии. Это средняя по рынку. Конечно, были управляющие компании, паевые инвестиционные фонды которых обгоняли инфляцию. Но были и фонды, которые проигрывали значительно больше", - добавила она.
"Поэтому, если мы с вами совместно не сделаем каких-то дополнительных усилий, чтобы доходность пошла вверх, то, я думаю, что те пайщики, которые рассчитывают на большую доходность, прореагируют ногами", - заключила она.
 
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