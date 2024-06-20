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"Трижды токсичные": россиянам нужны доллары вопреки всему

"Трижды токсичные": россиянам нужны доллары вопреки всему - 20.06.2024, ПРАЙМ

"Трижды токсичные": россиянам нужны доллары вопреки всему

Валютные "гайки" закручиваются все сильнее. И месяца не проходит без очередной неожиданности. Возникает вопрос, а зачем вообще нужны сегодня россиянам доллары и | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T08:00+0300

2024-06-20T08:00+0300

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Валютные "гайки" закручиваются все сильнее. И месяца не проходит без очередной неожиданности. Возникает вопрос, а зачем вообще нужны сегодня россиянам доллары и евро? Может быть, ну их, эти "грязные", "токсичные" и "недружественные" нам бумажки?Поразмыслив, можно выделить как минимум две важных роли, которые играет сегодня валюта других государств в жизни простых россиян.1. Средство платежаВалюта других государств нужна как средство оплаты за товары и услуги. Несмотря на все сложности, привнесенные геополитикой, далеко не все россияне согласны довольствоваться "курортами Краснодарского края" (тем более, некоторые их них сегодня по цене уже превосходят турецкие, чего, увы, нельзя сказать о качестве). При условии неработоспособности российских банковских карт люди сегодня в основном везут с собой наличку. Еще большие объемы налички вынуждены везти предприниматели, едущие за товаром (здравствуй, уже забытая эпоха "челноков").Могут ли тут помочь валюты "дружественные"? Увы, но только отчасти. Во-первых, у нас пока еще нет необходимых объемов налички, а проблема безналичных платежей до сих пор не решена (те же пресловутые карты UnionPay в юанях сегодня выпускают далеко не все банки, и принимаются за границей они тоже не везде). Во-вторых, обмен таких валют в третьих странах часто не самый выгодный и не самый удобный.Как приобрести необходимую валюту? Есть два пути. Можно сбиться с ног, бегая по банкам в поисках валюты целевой страны (турецких лир, арабских дирхамов, китайских юаней и т.д.). Возможно, вам даже удастся собрать необходимую сумму, потратив на это уйму времени и нервов. Или можно приобрети универсальное средство платежа, которое с готовностью примут (или, как минимум, удобно и выгодно обменяют) в большинстве стран мира – доллары и евро.Государство могло бы сильно упростить жизнь своим гражданам, например, отменив совершенно бессмысленную отчетность по иностранным счетам физических лиц, открытым в дружественных странах (тех, с которыми действует автоматический информационный обмен). Но почему-то оно упорно не желает это делать.2. Средство накопленияВсе мы сегодня наблюдаем повсеместный рост цен. Можно запрещать об этом говорить, но запретить ощущать его своим кошельком невозможно. В этих условиях у людей появляется реальное опасение потери накоплений. Точнее не самих накоплений, а их ценности. Ваш депозит размером с условный миллион рублей никуда не денется, но вот купить за него вы сможете гораздо-гораздо меньше.Способов защиты сбережений сегодня много. Финансовые власти вместе с бизнес-сообществом конструктивно и творчески подошли к решению вопроса. Нам доступны вклады в разных валютах, вклады с привязкой к стоимости драгоценных металлов, замещающие валютные облигации, бумаги с плавающим купоном, привязанным к величине ключевой ставки, облигации, купон и номинал которых привязан к стоимости золота, фьючерсные контракты на валюту...Но значительная масса наших сограждан по старинке делает выбор в пользу долларов и евро. Почему? Мало кто понимает, что за "зверь" такой эти замещающие облигации, а доллар, особенно если наличный, он простой, привычный и понятный.Увы, но "дружественные" валюты здесь тоже не вполне удобны. Далеко не все банки готовы с ними работать, особенно если дело касается выдачи наличных. А те, кто готовы, устанавливают неприемлемый курс.Так что, как ни крути, но не откажемся мы так легко от доллара. Будь он хоть 100 раз "токсичный".Эксперт - доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

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Николай Кузнецов https://cdnn.1prime.ru/img/84006/74/840067434_0:0:800:801_100x100_80_0_0_25fead5cbbdb84783e1653197a31b6d2.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Николай Кузнецов https://cdnn.1prime.ru/img/84006/74/840067434_0:0:800:801_100x100_80_0_0_25fead5cbbdb84783e1653197a31b6d2.jpg

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