https://1prime.ru/20240620/druzhba-849358401.html

В США удивились заявлению Путина о Западе

В США удивились заявлению Путина о Западе - 20.06.2024, ПРАЙМ

В США удивились заявлению Путина о Западе

Слова президента России Владимира Путина о том, что Европе нужно наладить дружеские отношения с Россией, говорит о нем как о политике, идущим в ногу со... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T18:13+0300

2024-06-20T18:13+0300

2024-06-20T18:13+0300

политика

владимир путин

запад

взаимоотношения

развитие

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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Слова президента России Владимира Путина о том, что Европе нужно наладить дружеские отношения с Россией, говорит о нем как о политике, идущим в ногу со временем, сообщил отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис и бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive."Владимир Путин смотрит далеко вперед и говорит не только о необходимости сесть за стол переговоров, но и поддерживать отношения. Даже после того, как Запад поступил с Россией, сколько оружия применил, он говорит, что мы живем вместе, поэтому мы должны иметь отношения", — указал бывший военный.По мнению Макрегора, западные политики, по сравнению с российским лидером, отстали от жизни, мыслят старыми категориями и не понимают, что вооруженные конфликты вредны современному миру.Ранее глава государства сообщил, что Европа может оставить за собой статус самостоятельного центра мирового развития, если она будет дружить с Россией. Москва к этому готова, напомнил Путин.

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владимир путин, запад, взаимоотношения, развитие