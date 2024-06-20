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Эксперт объяснил снижение экспорта СПГ из США в Евросоюз - 20.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эксперт объяснил снижение экспорта СПГ из США в Евросоюз
Эксперт объяснил снижение экспорта СПГ из США в Евросоюз - 20.06.2024, ПРАЙМ
Эксперт объяснил снижение экспорта СПГ из США в Евросоюз
Снижение доли США в европейском импорте сжиженного природного газа (СПГ) в мае связано с ремонтами на двух крупных заводах и вряд ли станет долгосрочным, заявил | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T19:13+0300
2024-06-20T19:13+0300
экономика
экспорт спг
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Снижение доли США в европейском импорте сжиженного природного газа (СПГ) в мае связано с ремонтами на двух крупных заводах и вряд ли станет долгосрочным, заявил РИА Новости руководитель проектов "Имплементы" Иван Тимонин. Импорт российского газа в Европу в мае превысил объемы поставок газа из США, писала газета Financial Times со ссылкой на консалтинговое агентство ICIS. В мае на поставки СПГ из США пришлось 14% всего европейского газового импорта, что стало самым низким показателем с августа 2022 года. "Это обусловлено остановкой для проведения технического обслуживания сразу двух крупных американских активов - двух технологических линий завода Freeport, а также одной очереди Cameron LNG", - прокомментировал Тимонин. По словам эксперта, доля российского газа на европейском рынке по итогам мая превысила американскую. Это было достигнуто за счет падения отгрузок СПГ из США, сократившихся в мае до 3,2 миллиона тонн с 4,1 миллиона тонн в апреле, добавил он. Однако, по мнению Тимонина, это явление не будет долгосрочным. "В конце месяца плановое техобслуживание на американских заводах было завершено, и они возобновили работу. С высокой вероятностью доля США на европейском газовом рынке восстановится уже в ближайшее время", - пояснил он.
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экспорт спг, сша, ес
Экономика, экспорт СПГ, США, ЕС
19:13 20.06.2024
 
Эксперт объяснил снижение экспорта СПГ из США в Евросоюз

Эксперт Тимонин: ремонты на заводах США снизили экспорт американского СПГ в ЕС

© Unsplash/Michael StarkieТанкер СПГ
Танкер СПГ
© Unsplash/Michael Starkie
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Снижение доли США в европейском импорте сжиженного природного газа (СПГ) в мае связано с ремонтами на двух крупных заводах и вряд ли станет долгосрочным, заявил РИА Новости руководитель проектов "Имплементы" Иван Тимонин.
Импорт российского газа в Европу в мае превысил объемы поставок газа из США, писала газета Financial Times со ссылкой на консалтинговое агентство ICIS. В мае на поставки СПГ из США пришлось 14% всего европейского газового импорта, что стало самым низким показателем с августа 2022 года.
"Это обусловлено остановкой для проведения технического обслуживания сразу двух крупных американских активов - двух технологических линий завода Freeport, а также одной очереди Cameron LNG", - прокомментировал Тимонин.
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
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14:13
По словам эксперта, доля российского газа на европейском рынке по итогам мая превысила американскую. Это было достигнуто за счет падения отгрузок СПГ из США, сократившихся в мае до 3,2 миллиона тонн с 4,1 миллиона тонн в апреле, добавил он.
Однако, по мнению Тимонина, это явление не будет долгосрочным. "В конце месяца плановое техобслуживание на американских заводах было завершено, и они возобновили работу. С высокой вероятностью доля США на европейском газовом рынке восстановится уже в ближайшее время", - пояснил он.
 
Экономикаэкспорт СПГСШАЕС
 
 
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