https://1prime.ru/20240620/eksport-849360081.html

Эксперт объяснил снижение экспорта СПГ из США в Евросоюз

Эксперт объяснил снижение экспорта СПГ из США в Евросоюз - 20.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт объяснил снижение экспорта СПГ из США в Евросоюз

Снижение доли США в европейском импорте сжиженного природного газа (СПГ) в мае связано с ремонтами на двух крупных заводах и вряд ли станет долгосрочным, заявил | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T19:13+0300

2024-06-20T19:13+0300

2024-06-20T19:13+0300

экономика

экспорт спг

сша

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/06/841420605_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_6f1c0d4c22ab23039d6bcc5428863751.jpg

МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Снижение доли США в европейском импорте сжиженного природного газа (СПГ) в мае связано с ремонтами на двух крупных заводах и вряд ли станет долгосрочным, заявил РИА Новости руководитель проектов "Имплементы" Иван Тимонин. Импорт российского газа в Европу в мае превысил объемы поставок газа из США, писала газета Financial Times со ссылкой на консалтинговое агентство ICIS. В мае на поставки СПГ из США пришлось 14% всего европейского газового импорта, что стало самым низким показателем с августа 2022 года. "Это обусловлено остановкой для проведения технического обслуживания сразу двух крупных американских активов - двух технологических линий завода Freeport, а также одной очереди Cameron LNG", - прокомментировал Тимонин. По словам эксперта, доля российского газа на европейском рынке по итогам мая превысила американскую. Это было достигнуто за счет падения отгрузок СПГ из США, сократившихся в мае до 3,2 миллиона тонн с 4,1 миллиона тонн в апреле, добавил он. Однако, по мнению Тимонина, это явление не будет долгосрочным. "В конце месяца плановое техобслуживание на американских заводах было завершено, и они возобновили работу. С высокой вероятностью доля США на европейском газовом рынке восстановится уже в ближайшее время", - пояснил он.

https://1prime.ru/20240620/sanktsii-849344111.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

экспорт спг, сша, ес