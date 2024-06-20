https://1prime.ru/20240620/energosektor-849362875.html
СМИ объяснило, как Евросоюз предложит защитить энергосектор Украины
СМИ объяснило, как Евросоюз предложит защитить энергосектор Украины - 20.06.2024, ПРАЙМ
СМИ объяснило, как Евросоюз предложит защитить энергосектор Украины
Евросоюз союз предложит расширить поставки военной помощи Киеву для защиты энергетической инфраструктуры страны, сообщает газета Politico со ссылкой на... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T22:15+0300
2024-06-20T22:15+0300
2024-06-20T22:15+0300
энергосектор
украина
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Евросоюз союз предложит расширить поставки военной помощи Киеву для защиты энергетической инфраструктуры страны, сообщает газета Politico со ссылкой на источники."Европейский совет призывает к увеличению поставок военной помощи Украине. В частности, системы ПВО, боеприпасы и ракеты крайне необходимы для защиты населения и критической энергетической инфраструктуры Украины", — указывается в материале издания.По словам руководителя предприятия "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, на Украине практически каждый день отключают электричество. Он полагает, что единственный способ спасти сотни украинских жизней это "открыть доступ к инвестициям из западных стран и компаний" в страну.Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
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энергосектор, украина, военная помощь украине, ес
энергосектор, УКРАИНА, военная помощь Украине, ЕС
СМИ объяснило, как Евросоюз предложит защитить энергосектор Украины
Politico: ЕС призовет к увеличению помощи Киеву для защиты энергосектора страны
МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Евросоюз союз предложит расширить поставки военной помощи Киеву для защиты энергетической инфраструктуры страны, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
"Европейский совет призывает к увеличению поставок военной помощи Украине. В частности, системы ПВО, боеприпасы и ракеты крайне необходимы для защиты населения и критической энергетической инфраструктуры Украины", — указывается в материале издания.
По словам руководителя предприятия "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, на Украине практически каждый день отключают электричество. Он полагает, что единственный способ спасти сотни украинских жизней это "открыть доступ к инвестициям из западных стран и компаний" в страну.
Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
FT раскрыла подробности поставок украине американских Patriot