https://1prime.ru/20240620/evropa-849334010.html

Восстание против США. Европейцы наконец очнулись, глядя на успехи России

Восстание против США. Европейцы наконец очнулись, глядя на успехи России - 20.06.2024, ПРАЙМ

Восстание против США. Европейцы наконец очнулись, глядя на успехи России

В результате слепого подчинения антироссийской политике Соединенных Штатов Европа оказалась на грани экономического краха и третьей мировой войны, а Россию... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T10:37+0300

2024-06-20T10:37+0300

2024-06-20T10:38+0300

политика

европа

сша

экспертное мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/77102/31/771023180_0:67:1501:911_1920x0_80_0_0_2e0e98151ac5a95985f05279cb2c38fa.jpg

МОСКВА, 20 июн – ПРАЙМ. В результате слепого подчинения антироссийской политике Соединенных Штатов Европа оказалась на грани экономического краха и третьей мировой войны, а Россию поставить на колени так и не удалось. Судя по всему, европейцы наконец-то поняли, что зря "лихорадочно подпевали американскому маэстро" и начинают восстание против США. Такое мнение в материале для издания Al-Watan Syria высказал обозреватель Абдул-Мумен Аль-Хасан.Он напомнил, что Европа "стала экономически, политически и даже интеллектуально и культурно зависима от Америки" и, подпевая "американскому маэстро", ввела против России уже 13 пакетов санкций. Однако эти санкции в гораздо большей степени сыграли против самих же европейцев – вынудили их, как указывается в статье, заменить недорогие российские углеводороды американским топливом, которое стоит впятеро дороже.Между тем Россия, по словам Аль-Хасана, преодолела введенные против нее ограничения, "использовав их для реструктуризации своей экономики, промышленности и даже политических и экономических отношений".Насколько европейцы оказались довольны политикой своих правителей, по мнению автора статьи, можно судить по выборам в Европарламент, "которые преподнесли правящим либеральным партиям ЕС большой сюрприз: верх одержали ультраправые"."Европейская улица начала пробуждаться, хотя и с опозданием. Она начала требовать изменения политики своих правительств" поддерживающих США "в ущерб европейской безопасности, европейским экономическим интересам и европейским гражданам", пишет Аль-Хасан.По его оценке, "европейцы начали осознавать провал своих политиков и стали – осознанно или нет – восставать против слепого следования проамериканскому курсу".Никому не выгодно, чтобы радикалы где-либо были у власти, однако результаты выборов в Европарламент выборов в США, по мнению обозревателя, демонстрируют, что европейцы дали пощечину политическому классу, который, управляя ими, подвел Европу к третьей мировой войне.

https://1prime.ru/20240619/ekonomika-849318765.html

европа

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, сша, экспертное мнение