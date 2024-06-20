https://1prime.ru/20240620/evropa-849334010.html
Восстание против США. Европейцы наконец очнулись, глядя на успехи России
Восстание против США. Европейцы наконец очнулись, глядя на успехи России - 20.06.2024, ПРАЙМ
Восстание против США. Европейцы наконец очнулись, глядя на успехи России
В результате слепого подчинения антироссийской политике Соединенных Штатов Европа оказалась на грани экономического краха и третьей мировой войны, а Россию... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T10:37+0300
2024-06-20T10:37+0300
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МОСКВА, 20 июн – ПРАЙМ. В результате слепого подчинения антироссийской политике Соединенных Штатов Европа оказалась на грани экономического краха и третьей мировой войны, а Россию поставить на колени так и не удалось. Судя по всему, европейцы наконец-то поняли, что зря "лихорадочно подпевали американскому маэстро" и начинают восстание против США. Такое мнение в материале для издания Al-Watan Syria высказал обозреватель Абдул-Мумен Аль-Хасан.Он напомнил, что Европа "стала экономически, политически и даже интеллектуально и культурно зависима от Америки" и, подпевая "американскому маэстро", ввела против России уже 13 пакетов санкций. Однако эти санкции в гораздо большей степени сыграли против самих же европейцев – вынудили их, как указывается в статье, заменить недорогие российские углеводороды американским топливом, которое стоит впятеро дороже.Между тем Россия, по словам Аль-Хасана, преодолела введенные против нее ограничения, "использовав их для реструктуризации своей экономики, промышленности и даже политических и экономических отношений".Насколько европейцы оказались довольны политикой своих правителей, по мнению автора статьи, можно судить по выборам в Европарламент, "которые преподнесли правящим либеральным партиям ЕС большой сюрприз: верх одержали ультраправые"."Европейская улица начала пробуждаться, хотя и с опозданием. Она начала требовать изменения политики своих правительств" поддерживающих США "в ущерб европейской безопасности, европейским экономическим интересам и европейским гражданам", пишет Аль-Хасан.По его оценке, "европейцы начали осознавать провал своих политиков и стали – осознанно или нет – восставать против слепого следования проамериканскому курсу".Никому не выгодно, чтобы радикалы где-либо были у власти, однако результаты выборов в Европарламент выборов в США, по мнению обозревателя, демонстрируют, что европейцы дали пощечину политическому классу, который, управляя ими, подвел Европу к третьей мировой войне.
https://1prime.ru/20240619/ekonomika-849318765.html
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европа, сша, экспертное мнение
Политика, ЕВРОПА, США, экспертное мнение
Восстание против США. Европейцы наконец очнулись, глядя на успехи России
Al-Watan Syria: Европа восстала против США, проигравших в борьбе с Россией
МОСКВА, 20 июн – ПРАЙМ.
В результате слепого подчинения антироссийской политике Соединенных Штатов Европа оказалась на грани экономического краха и третьей мировой войны, а Россию поставить на колени так и не удалось. Судя по всему, европейцы наконец-то поняли, что зря "лихорадочно подпевали американскому маэстро" и начинают восстание против США. Такое мнение в материале для издания Al-Watan Syria
высказал обозреватель Абдул-Мумен Аль-Хасан.
Он напомнил, что Европа "стала экономически, политически и даже интеллектуально и культурно зависима от Америки" и, подпевая "американскому маэстро", ввела против России уже 13 пакетов санкций. Однако эти санкции в гораздо большей степени сыграли против самих же европейцев – вынудили их, как указывается в статье, заменить недорогие российские углеводороды американским топливом, которое стоит впятеро дороже.
Между тем Россия, по словам Аль-Хасана, преодолела введенные против нее ограничения, "использовав их для реструктуризации своей экономики, промышленности и даже политических и экономических отношений".
Насколько европейцы оказались довольны политикой своих правителей, по мнению автора статьи, можно судить по выборам в Европарламент, "которые преподнесли правящим либеральным партиям ЕС большой сюрприз: верх одержали ультраправые".
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"Европейская улица начала пробуждаться, хотя и с опозданием. Она начала требовать изменения политики своих правительств" поддерживающих США "в ущерб европейской безопасности, европейским экономическим интересам и европейским гражданам", пишет Аль-Хасан.
По его оценке, "европейцы начали осознавать провал своих политиков и стали – осознанно или нет – восставать против слепого следования проамериканскому курсу".
Никому не выгодно, чтобы радикалы где-либо были у власти, однако результаты выборов в Европарламент выборов в США, по мнению обозревателя, демонстрируют, что европейцы дали пощечину политическому классу, который, управляя ими, подвел Европу к третьей мировой войне.