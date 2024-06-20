https://1prime.ru/20240620/f-16-849350072.html

"Не манна небесная". Украинский генерал раскрыл правду об F-16

"Не манна небесная". Украинский генерал раскрыл правду об F-16 - 20.06.2024, ПРАЙМ

"Не манна небесная". Украинский генерал раскрыл правду об F-16

Истребители F-16, которые скоро прибудут на Украину, вряд ли восстановят баланс на передовой, так как характеристики самолетов достаточно низкие, а украинские... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T15:45+0300

2024-06-20T15:45+0300

2024-06-20T16:09+0300

вооружения

f-16

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поставки вооружений

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военная помощь украине

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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Истребители F-16, которые скоро прибудут на Украину, вряд ли восстановят баланс на передовой, так как характеристики самолетов достаточно низкие, а украинские летчики прошли ускоренную программу, пишет Al Jazeera.Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко сообщил, что у F-16 очень слабое шасси, поэтому истребитель очень требователен к качеству взлетно-посадочной полосы.По мнению Романенко, более серьезной проблемой является вооружение, которое Запад планирует отправить Киеву."Подобно игрушке Lego, F-16 может нести различные ракеты и бомбы. Однако самолёты, которые получит Украина, будут иметь очень ограниченный функционал", — передает слова генерала издание.Военный отметил, что обучение украинских пилотов длилось всего полгода. Это слишком короткий срок, чтобы научиться уклоняться от вражеского огня и вступать в бой. Вследствие этого Романенко полагает, что F-16 будут использовать исключительно как носители высокоточного оружия. Например, американских высокоточных авиабомб GBU, способные планировать на расстоянии до 100 км (62 мили) к своим целям.Ранее издание Politico отмечало, что среди высокопоставленных офицеров ВСУ сложилось мнение, что когда на Украину прибудут истребители F-16, то в них уже не будет нужды на поле боя, поскольку Россия готова будет эффективно противостоять этим самолетам.Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщал, что истребители F-16 не станут серебряной пулей, которая изменит ход боевых действий в пользу Украины.Полный текст читайте на ИноСМИ >>

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f-16, украина, поставки вооружений, запад, военная помощь украине