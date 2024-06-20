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Работа ФСВТС идет в плотном взаимодействии с Минобороны, заявил Шугаев

Работа ФСВТС идет в плотном взаимодействии с Минобороны, заявил Шугаев - 20.06.2024, ПРАЙМ

Работа ФСВТС идет в плотном взаимодействии с Минобороны, заявил Шугаев

Работа ФСВТС по линии военно-технического сотрудничества проходит в плотном взаимодействии с Минобороны, заявил журналистам в Ханое глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T11:09+0300

2024-06-20T11:09+0300

2024-06-20T11:20+0300

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ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Работа ФСВТС по линии военно-технического сотрудничества проходит в плотном взаимодействии с Минобороны, заявил журналистам в Ханое глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. "Естественно, мы встречались (с главой Минобороны Андреем Белоусовым — ред.)... Естественно, взаимодействие с министерством обороны самое плотное. Военно-техническое сотрудничество невозможно без участия министерства обороны", — сказал он.Шугаев также сообщил, что работа по линии военно-технического сотрудничества идет по плану."Сейчас еще год не закончился... Все идет по плану", — заявил он.В мае указом президента России Владимира Путина ФСВТС была выведена из подчинения Минобороны, теперь руководство ее деятельностью осуществляет глава государства. Курировать работу ФСВТС будет секретарь Совбеза Сергей Шойгу, сообщал пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков.Вскоре после этих изменений Шугаев заявил, что взаимодействие ФСВТС с администрацией президента, в которой вопросы ОПК теперь курирует помощник Путина Алексей Дюмин, и правительством РФ будет продолжено на прежнем уровне.Кроме того, Шугаев сообщил, что Вьетнам заинтересован в развитии своего военно-морского флота, а Москва готова оказывать посильную помощь.По его словам, программа сотрудничества с Вьетнамом в сфере ВТС имеет широкий спектр действия и выразил надежду, что визит президента России Владимира Путина в страну будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества.

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