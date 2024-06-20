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Немецкий генерал сделал неожиданное заявление о войсках НАТО на Украине

Немецкий генерал сделал неожиданное заявление о войсках НАТО на Украине - 20.06.2024, ПРАЙМ

Немецкий генерал сделал неожиданное заявление о войсках НАТО на Украине

НАТО не будет вводить свои войска на территорию Украины. Альянс ограничится лишь отправкой инструкторов для обучения военнослужащих ВСУ. Такое мнение выразил... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T16:48+0300

2024-06-20T16:48+0300

2024-06-20T16:49+0300

политика

нато

поддержка украины

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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. НАТО не будет вводить свои войска на территорию Украины. Альянс ограничится лишь отправкой инструкторов для обучения военнослужащих ВСУ. Такое мнение выразил генерал бундесвера в отставке, экс-советник по военной политике бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche."Возможно, дело до этого дойдет (до отправки иностранных инструкторов на Украину — ред.), но точно не более того", — заявил он.Генерал также отметил, что считает несерьезными разговоры о вводе иностранного контингента, так как для реализации подобной инициативы Европа не имеет необходимой военной мощи.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность ввода военного контингента на Украину в случае прорыва фронта Вооруженными силами РФ.

https://1prime.ru/20240619/giperzvuk-849316728.html

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нато, поддержка украины, войска