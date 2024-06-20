https://1prime.ru/20240620/general-849354339.html
Немецкий генерал сделал неожиданное заявление о войсках НАТО на Украине
Немецкий генерал сделал неожиданное заявление о войсках НАТО на Украине - 20.06.2024, ПРАЙМ
Немецкий генерал сделал неожиданное заявление о войсках НАТО на Украине
НАТО не будет вводить свои войска на территорию Украины. Альянс ограничится лишь отправкой инструкторов для обучения военнослужащих ВСУ. Такое мнение выразил... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T16:48+0300
2024-06-20T16:48+0300
2024-06-20T16:49+0300
политика
нато
поддержка украины
войска
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/28/841262847_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_27435c33e20ea9d7ded1fbdaed87d62d.jpg
МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. НАТО не будет вводить свои войска на территорию Украины. Альянс ограничится лишь отправкой инструкторов для обучения военнослужащих ВСУ. Такое мнение выразил генерал бундесвера в отставке, экс-советник по военной политике бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche."Возможно, дело до этого дойдет (до отправки иностранных инструкторов на Украину — ред.), но точно не более того", — заявил он.Генерал также отметил, что считает несерьезными разговоры о вводе иностранного контингента, так как для реализации подобной инициативы Европа не имеет необходимой военной мощи.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность ввода военного контингента на Украину в случае прорыва фронта Вооруженными силами РФ.
https://1prime.ru/20240619/giperzvuk-849316728.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/28/841262847_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77df3d93120a8660baca12e43e09e249.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, поддержка украины, войска
Политика, НАТО, поддержка Украины, войска
Немецкий генерал сделал неожиданное заявление о войсках НАТО на Украине
Немецкий генерал Вад: НАТО не станет вводить свои войска на Украину
МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ.
НАТО не будет вводить свои войска на территорию Украины. Альянс ограничится лишь отправкой инструкторов для обучения военнослужащих ВСУ. Такое мнение выразил генерал бундесвера в отставке, экс-советник по военной политике бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад в интервью YouTube-каналу
Die Weltwoche.
"Возможно, дело до этого дойдет (до отправки иностранных инструкторов на Украину — ред.), но точно не более того", — заявил он.
Генерал также отметил, что считает несерьезными разговоры о вводе иностранного контингента, так как для реализации подобной инициативы Европа не имеет необходимой военной мощи.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность ввода военного контингента на Украину в случае прорыва фронта Вооруженными силами РФ.
Еще 20 лет. Эксперт раскрыл, как НАТО отстала от России в "гиперзвуке"