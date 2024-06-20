https://1prime.ru/20240620/glava-849336295.html

Первого вице-президента "Роснефти" назначили главой "Башнефти"

Первого вице-президента "Роснефти" назначили главой "Башнефти" - 20.06.2024, ПРАЙМ

Первого вице-президента "Роснефти" назначили главой "Башнефти"

Первый вице-президент "Роснефти" Владимир Чернов назначен гендиректором "Башнефти" вместо Андрея Лазеева, следует из данных ЕГРЮЛ. | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T11:17+0300

2024-06-20T11:17+0300

2024-06-20T11:17+0300

энергетика

роснефть

башнефть

назначение

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Первый вице-президент "Роснефти" Владимир Чернов назначен гендиректором "Башнефти" вместо Андрея Лазеева, следует из данных ЕГРЮЛ. В документе указывается, что изменения были внесены 19 июня. И теперь гендиректором ПАО АНК "Башнефть" выступает Чернов. В свою очередь 17 июня Лазеев был назначен гендиректором ООО "РН-Ванкор" (оператора месторождений Ванкорского кластера, входящих в проект "Роснефти" "Восток Ойл") и ООО "НГХ-Недра" (входит в "Таймырнефтегаз", который владеет Пайяхским месторождением, также включенным в "Восток Ойл"). Чернов пока остается гендиректором ООО "Восток Ойл" и АО "Таймырнефтегаз".

https://1prime.ru/20240608/energetika-848997145.html

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роснефть, башнефть, назначение