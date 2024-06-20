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Первого вице-президента "Роснефти" назначили главой "Башнефти" - 20.06.2024, ПРАЙМ
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Первого вице-президента "Роснефти" назначили главой "Башнефти"
Первого вице-президента "Роснефти" назначили главой "Башнефти" - 20.06.2024, ПРАЙМ
Первого вице-президента "Роснефти" назначили главой "Башнефти"
Первый вице-президент "Роснефти" Владимир Чернов назначен гендиректором "Башнефти" вместо Андрея Лазеева, следует из данных ЕГРЮЛ. | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T11:17+0300
2024-06-20T11:17+0300
энергетика
роснефть
башнефть
назначение
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Первый вице-президент "Роснефти" Владимир Чернов назначен гендиректором "Башнефти" вместо Андрея Лазеева, следует из данных ЕГРЮЛ. В документе указывается, что изменения были внесены 19 июня. И теперь гендиректором ПАО АНК "Башнефть" выступает Чернов. В свою очередь 17 июня Лазеев был назначен гендиректором ООО "РН-Ванкор" (оператора месторождений Ванкорского кластера, входящих в проект "Роснефти" "Восток Ойл") и ООО "НГХ-Недра" (входит в "Таймырнефтегаз", который владеет Пайяхским месторождением, также включенным в "Восток Ойл"). Чернов пока остается гендиректором ООО "Восток Ойл" и АО "Таймырнефтегаз".
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роснефть, башнефть, назначение
Энергетика, Роснефть, Башнефть, назначение
11:17 20.06.2024
 
Первого вице-президента "Роснефти" назначили главой "Башнефти"

Первого вице-президента "Роснефти" Чернова назначили главой "Башнефти"

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк%Офис нефтяной компании "Башнефть" в Москве
%Офис нефтяной компании Башнефть в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Первый вице-президент "Роснефти" Владимир Чернов назначен гендиректором "Башнефти" вместо Андрея Лазеева, следует из данных ЕГРЮЛ.
В документе указывается, что изменения были внесены 19 июня. И теперь гендиректором ПАО АНК "Башнефть" выступает Чернов.
В свою очередь 17 июня Лазеев был назначен гендиректором ООО "РН-Ванкор" (оператора месторождений Ванкорского кластера, входящих в проект "Роснефти" "Восток Ойл") и ООО "НГХ-Недра" (входит в "Таймырнефтегаз", который владеет Пайяхским месторождением, также включенным в "Восток Ойл").
Чернов пока остается гендиректором ООО "Восток Ойл" и АО "Таймырнефтегаз".
Игорь Сечин
В "Роснефти" раскритиковали политику энергоперехода в Европе
8 июня, 10:30
 
ЭнергетикаРоснефтьБашнефтьназначение
 
 
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