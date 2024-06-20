https://1prime.ru/20240620/gnev-849343739.html

"Прекрати уже": выпад фон дер Ляйен в адрес России вызвал гнев в Сети

"Прекрати уже": выпад фон дер Ляйен в адрес России вызвал гнев в Сети - 20.06.2024, ПРАЙМ

"Прекрати уже": выпад фон дер Ляйен в адрес России вызвал гнев в Сети

Объявление Урсулы фон дер Ляйен о согласовании Евросоюзом 14-го пакета санкций против России разозлило пользователей социальной сети Х. | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T14:03+0300

2024-06-20T14:03+0300

2024-06-20T14:53+0300

политика

россия

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урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 20 июн - ПРАЙМ. Объявление Урсулы фон дер Ляйен о согласовании Евросоюзом 14-го пакета санкций против России разозлило пользователей социальной сети Х."Просто прекрати, найди путь к миру!", — написал один из комментаторов с ником TheXFactor.Ряд читателй также выразили свое недовольство и считают, что санкции только ухудшат ситуацию и разрушат европейскую экономику. Они сомневаются в необходимости таких санкций для достижения мира и полагают, что они больше навредят европейским гражданам, чем России.Ранее глава Еврокомиссии объявила, что 14-й пакет санкций будет жестким и затронет сферу энергетики, технологий и банковского сектора. Санкции вступят в силу с 24 июня.

https://1prime.ru/20240620/sanktsii-849340442.html

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россия, ес, урсула фон дер ляйен