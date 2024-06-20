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"Надо идти до конца". Путин рассказал, что для России значит поражение
"Надо идти до конца". Путин рассказал, что для России значит поражение - 20.06.2024, ПРАЙМ
"Надо идти до конца". Путин рассказал, что для России значит поражение
Для России стратегическое поражение будет означать прекращение её государственности, заявил Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита во Вьетнам. | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T19:29+0300
2024-06-20T19:29+0300
2024-06-20T19:34+0300
владимир путин
россия
вьетнам
сво
стратегические ядерные силы россии
политика
гиперзвуковая ракета "циркон"
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ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Для России стратегическое поражение будет означать прекращение её государственности, заявил Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита во Вьетнам. "Это означает конец тысячелетней истории российского государства. А тогда встаёт вопрос, а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?", - сказал Путин.Стратегические силы России находятся в полной боевой готовности. Российские военные готовятся ко всем возможным вариантам развития ситуации на украинском направлении. При этом возможность нанести превентивный ядерный удар Москве пока не нужна, подчеркнул Путин. Ранее российский президент не раз подчеркивал, что ядерные силы РФ находятся в состоянии полной готовности к гарантированному применению. Гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал" не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в ходе спецоперации. Также в бою применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон".
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владимир путин, россия, вьетнам, сво, стратегические ядерные силы россии, политика, гиперзвуковая ракета "циркон"
Владимир Путин, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, СВО, стратегические ядерные силы России, политика, гиперзвуковая ракета "Циркон"
"Надо идти до конца". Путин рассказал, что для России значит поражение
Путин: стратегическое поражение России прекратит её государственность
ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Для России стратегическое поражение будет означать прекращение её государственности, заявил Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита во Вьетнам.
"Это означает конец тысячелетней истории российского государства. А тогда встаёт вопрос, а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?", - сказал Путин.
Стратегические силы России находятся в полной боевой готовности. Российские военные готовятся ко всем возможным вариантам развития ситуации на украинском направлении. При этом возможность нанести превентивный ядерный удар Москве пока не нужна, подчеркнул Путин.
Ранее российский президент не раз подчеркивал, что ядерные силы РФ находятся в состоянии полной готовности к гарантированному применению. Гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал" не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в ходе спецоперации. Также в бою применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон".
Ядерный колокол уже звучит. НАТО не остановится, но на нее есть управа