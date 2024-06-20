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Греция временно введет налог на сверхприбыли нефтеперерабатывающих заводов

Греция временно введет налог на сверхприбыли нефтеперерабатывающих заводов - 20.06.2024, ПРАЙМ

Греция временно введет налог на сверхприбыли нефтеперерабатывающих заводов

Греция вводит временный взнос солидарности в размере 33% на сверхприбыли нефтеперерабатывающих заводов и сохраняет сниженную ставку НДС на такси и доставку... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T11:12+0300

2024-06-20T11:12+0300

2024-06-20T11:12+0300

налоги

греция

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АФИНЫ, 20 июн - ПРАЙМ. Греция вводит временный взнос солидарности в размере 33% на сверхприбыли нефтеперерабатывающих заводов и сохраняет сниженную ставку НДС на такси и доставку кофе, сообщило министерством национальной экономики и финансов. Временный взнос солидарности будет установлен в этом году и отражен в декларациях компаний за 2024 налоговый год. Вырученные средства будут использованы в основном для финансовой поддержки пенсионеров, которые не смогут воспользоваться новым повышением пенсий 1 января 2025 года, а также для укрепления кредитов Национальной программы государственных инвестиций. "Министерство национальной экономики и финансов объявляет о введении временного взноса солидарности в размере 33% для нефтеперерабатывающих компаний на основе сверхприбыли на 2023 налоговый год. Оно также объявляет о сохранении пониженных ставок НДС на такси и на кофе в качестве товара (навынос и с доставкой)", - говорится в сообщении пресс-службы министерства, поступившем в РИА Новости. Минэкономики сообщило, что с 1 января 2024 года снижение ставок НДС на транспорт, спортивные залы, школы танцев, кинотеатры и ряд товаров, связанных с общественным здравоохранением, было продлено до 30 июня 2024 года, что обошлось в 305 миллионов евро в год. Кроме того, была сохранена пониженная ставка на уровне 13% на безалкогольные напитки навынос и с доставкой, а для безалкогольных напитков, подаваемых в заведениях общепита на стол, она была возвращена на уровень 24%, говорится в сообщении. "С 1 июля 2024 года пониженная ставка для такси становится постоянной (снижена с 24 до 13 %), а ежегодные фискальные расходы оцениваются в 45 миллионов евро. Кроме того, пониженная ставка НДС (13%) сохраняется на кофе, какао, чай навынос и с доставкой, с предполагаемыми фискальными затратами в 65 миллионов в год, и возвращается к ставке 24% только на подаваемые в заведениях общепита, как и на другие безалкогольные напитки, что позволит сэкономить 43 миллиона в год", - сообщило министерство. Как объяснило министерство, чрезвычайный временный взнос солидарности для нефтеперерабатывающих компаний на основе сверхприбыли на 2023 налоговый год вводится вслед за введением такого же взноса на 2022 год. Рассчитываться он будет на основе избыточной прибыли за 2023 налоговый год, как определено в Регламенте (ЕС) 2022/1854, то есть 33% от налогооблагаемой прибыли за 2023 налоговый год, которая превышает 20% от среднего значения результатов за 2018-2021 годы.

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греция