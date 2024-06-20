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В Карелии спрогнозировали грузооборот будущего порта республики
В Карелии спрогнозировали грузооборот будущего порта республики - 20.06.2024, ПРАЙМ
В Карелии спрогнозировали грузооборот будущего порта республики
Первое заседание рабочей группы по строительству морского торгового порта в Карелии состоялось в Москве, потенциальный грузооборот будущего порта планируется в... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T18:30+0300
2024-06-20T18:30+0300
2024-06-20T18:30+0300
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — ПРАЙМ. Первое заседание рабочей группы по строительству морского торгового порта в Карелии состоялось в Москве, потенциальный грузооборот будущего порта планируется в объеме более 10 миллионов тонн в год, сообщает управление пресс-службы главы республики. "Создание рабочей группы, заседание которой провели руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко и глава Карелии Артур Парфенчиков, – результат договоренностей, достигнутых в рамках Петербургского международного экономического форума. Участники заседания обсудили ключевые направления строительства порта, его значение для Карелии, а также определили мероприятия, которые войдут в "дорожную карту" проекта", - говорится в сообщении. По словам Парфенчикова, морской торговый порт в Беломорске должен стать частью транспортно-логистической системы Беломорско-Балтийского канала. "Беломорский порт – это альтернативный путь грузоперевозок и ближайшие морские ворота к Северному морскому пути для европейской части России и Республики Беларусь. Порт обеспечит транспортировку грузов в Китай, страны Юго-Восточной Азии, Южной Америки. Потенциальный грузооборот порта планируется более 10 миллионов тонн в год, предполагаемая численность работников – 800 человек", - говорится в сообщении. Также сообщается, что развитие порта в Беломорске потребует и наращивания флота. Для решения этой задачи будут использоваться производственные мощности Онежского судостроительно-судоремонтного завода.
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карелия, грузооборот, порт
Экономика, Карелия, грузооборот, порт
В Карелии спрогнозировали грузооборот будущего порта республики
Грузооборот будущего порта в Карелии составит более десяти млн тонн в год
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — ПРАЙМ. Первое заседание рабочей группы по строительству морского торгового порта в Карелии состоялось в Москве, потенциальный грузооборот будущего порта планируется в объеме более 10 миллионов тонн в год, сообщает управление пресс-службы главы республики.
"Создание рабочей группы, заседание которой провели руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко и глава Карелии Артур Парфенчиков, – результат договоренностей, достигнутых в рамках Петербургского международного экономического форума. Участники заседания обсудили ключевые направления строительства порта, его значение для Карелии, а также определили мероприятия, которые войдут в "дорожную карту" проекта", - говорится в сообщении.
По словам Парфенчикова, морской торговый порт в Беломорске должен стать частью транспортно-логистической системы Беломорско-Балтийского канала.
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"Беломорский порт – это альтернативный путь грузоперевозок и ближайшие морские ворота к Северному морскому пути для европейской части России и Республики Беларусь. Порт обеспечит транспортировку грузов в Китай, страны Юго-Восточной Азии, Южной Америки. Потенциальный грузооборот порта планируется более 10 миллионов тонн в год, предполагаемая численность работников – 800 человек", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что развитие порта в Беломорске потребует и наращивания флота. Для решения этой задачи будут использоваться производственные мощности Онежского судостроительно-судоремонтного завода.