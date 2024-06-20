https://1prime.ru/20240620/hyundai-849357226.html
В России появился новый бюджетный Hyundai
В России появился новый бюджетный Hyundai - 20.06.2024, ПРАЙМ
В России появился новый бюджетный Hyundai
На российский рынок вернулся надежный, относительно недорогой и функциональный универсал Hyundai i30 Wagon, сообщил портал SpeedMe.ru. | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T17:37+0300
2024-06-20T17:37+0300
2024-06-20T17:48+0300
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. На российский рынок вернулся надежный, относительно недорогой и функциональный универсал Hyundai i30 Wagon, сообщил портал SpeedMe.ru. Отмечается, что рестайлинговая модель второго поколения уже есть в наличии у дилеров и частных продавцов. Стоимость машины стартует от 2,95 млн рублей. Так, в Екатеринбурге за данную сумму можно купить Hyundai i30 Wagon 2024 года выпуска в комплектации Comfort. В Воронеже аналогичная модель обойдется уже в 3,1 млн рублей. За 3,55 млн рублей можно купить универсал в комплектации EleganceПо данным портала, в комплектацию Comfort входят антиблокировочная система, система курсовой устойчивости, датчик давления в шинах, подушки безопасности для водителя и пассажира, блокировка замков задних дверей, система крепления детских автокресел, иммобилайзер, центральный замок, бортовой компьютер, а также задний парктроник, камера заднего вида, система помощи при старте в гору, датчик света, усилитель руля и регулировка руля. Кроме того, для удобства эксплуатации машина оборудована передними и задними электростеклоподъемниками, электроприводом зеркал, кондиционером, подогревом сидений водителя и пассажира, обогревом зеркал, USB-портом, функциями Apple CarPlay и Android Auto, Bluetooth, мультифункциональным рулевым колесом, розеткой на 12V, тканевой обивкой салона, складывающимся задним сидением и передним центральным подлокотником. Внешняя сторона модели имеет штампованные стальные диски размером 15 дюймов, рейлинги на крыше, дневные ходовые огни и докатку.На всех перечисленных выше моделях оборудован одинаковый силовой агрегат — 1,5-литровый атмосферный двигатель G4LG мощностью 110 лошадиных сил, выпускаемый с 2020 года. Он работает вместе с проверенной шестиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. При этом все версии имеют передний привод.
https://1prime.ru/20240620/kia-849342443.html
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авто, легковые автомобилии
Экономика, Авто, легковые автомобилии
МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ.
На российский рынок вернулся надежный, относительно недорогой и функциональный универсал Hyundai i30 Wagon, сообщил портал SpeedMe.ru
.
Отмечается, что рестайлинговая модель второго поколения уже есть в наличии у дилеров и частных продавцов. Стоимость машины стартует от 2,95 млн рублей. Так, в Екатеринбурге за данную сумму можно купить Hyundai i30 Wagon 2024 года выпуска в комплектации Comfort. В Воронеже аналогичная модель обойдется уже в 3,1 млн рублей. За 3,55 млн рублей можно купить универсал в комплектации Elegance
По данным портала, в комплектацию Comfort входят антиблокировочная система, система курсовой устойчивости, датчик давления в шинах, подушки безопасности для водителя и пассажира, блокировка замков задних дверей, система крепления детских автокресел, иммобилайзер, центральный замок, бортовой компьютер, а также задний парктроник, камера заднего вида, система помощи при старте в гору, датчик света, усилитель руля и регулировка руля. Кроме того, для удобства эксплуатации машина оборудована передними и задними электростеклоподъемниками, электроприводом зеркал, кондиционером, подогревом сидений водителя и пассажира, обогревом зеркал, USB-портом, функциями Apple CarPlay и Android Auto, Bluetooth, мультифункциональным рулевым колесом, розеткой на 12V, тканевой обивкой салона, складывающимся задним сидением и передним центральным подлокотником. Внешняя сторона модели имеет штампованные стальные диски размером 15 дюймов, рейлинги на крыше, дневные ходовые огни и докатку.
На всех перечисленных выше моделях оборудован одинаковый силовой агрегат — 1,5-литровый атмосферный двигатель G4LG мощностью 110 лошадиных сил, выпускаемый с 2020 года. Он работает вместе с проверенной шестиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. При этом все версии имеют передний привод.
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