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В Иране открыли часть транспортного коридора "Север - Юг" - 20.06.2024, ПРАЙМ
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В Иране открыли часть транспортного коридора "Север - Юг"
В Иране открыли часть транспортного коридора "Север - Юг" - 20.06.2024, ПРАЙМ
В Иране открыли часть транспортного коридора "Север - Юг"
Специалисты в Иране ввели в эксплуатацию железнодорожную ветку Решт - Каспиан в провинции Гилян на южном побережье Каспийского моря, названный участок является... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T09:12+0300
2024-06-20T09:13+0300
иран
коридор "север - юг"
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ТЕГЕРАН, 20 июн – ПРАЙМ. Специалисты в Иране ввели в эксплуатацию железнодорожную ветку Решт - Каспиан в провинции Гилян на южном побережье Каспийского моря, названный участок является частью международного транспортного коридора "Север - Юг", сообщает правительство Ирана. Участок от города Решт до порта Каспиан на севере Ирана - начальный этап строительства железной дороги Решт - Астара. В будущем от порта Каспиан планируется провести следующий участок путей уже до города Астара на северо-западе Ирана. "В последний день весны 1403 года (иранский календарный год начался в марте 2024 года - ред.) при участии исполняющего обязанности президента (Мохаммада Мохбера) был введен в эксплуатацию участок железной дороги Решт - Каспиан", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале иранского правительства. По информации иранского новостного агентства ISNA, железная дорога Решт - Каспиан является одним из важнейших и наиболее приоритетных железнодорожных проектов Ирана для завершения международного транспортного коридора "Север - Юг". Этот проект имеет большое значение для торговли Ирана со странами региона Ближнего Востока и Европой. Железная дорога Решт - Каспиан протяженностью 37 километров позволяет соединить между собой южные и северные порты Ирана, представляя собой связующее звено между Каспийским морем и Персидским и Оманским заливами. По словам замгубернатора провинции Гилян по вопросам согласования строительства Мусы Факура, работы над этим железнодорожным проектом начались пять лет назад. Небольшая часть пути, уточнил он, находится внутри территории торгово-промышленной зоны "Энзели". Международный транспортный коридор "Север - Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия), протяженность коридора составляет 7,2 тысячи километров. В рамках этого коридора существует три маршрута - транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также сухопутные западный и восточный. Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север - Юг", от Решта до Астары в Иране, стоимостью 1,6 миллиарда евро. Из этих средств 1,3 миллиарда евро составляет кредит РФ, остальное - средства иранской стороны.
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иран, коридор "север - юг"
ИРАН, коридор "Север - Юг"
09:12 20.06.2024 (обновлено: 09:13 20.06.2024)
 
В Иране открыли часть транспортного коридора "Север - Юг"

В Иране открыли ж/д Решт - Каспиан — часть транспортного коридора "Север - Юг"

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ТЕГЕРАН, 20 июн – ПРАЙМ. Специалисты в Иране ввели в эксплуатацию железнодорожную ветку Решт - Каспиан в провинции Гилян на южном побережье Каспийского моря, названный участок является частью международного транспортного коридора "Север - Юг", сообщает правительство Ирана.
Участок от города Решт до порта Каспиан на севере Ирана - начальный этап строительства железной дороги Решт - Астара. В будущем от порта Каспиан планируется провести следующий участок путей уже до города Астара на северо-западе Ирана.
"В последний день весны 1403 года (иранский календарный год начался в марте 2024 года - ред.) при участии исполняющего обязанности президента (Мохаммада Мохбера) был введен в эксплуатацию участок железной дороги Решт - Каспиан", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале иранского правительства.
По информации иранского новостного агентства ISNA, железная дорога Решт - Каспиан является одним из важнейших и наиболее приоритетных железнодорожных проектов Ирана для завершения международного транспортного коридора "Север - Юг". Этот проект имеет большое значение для торговли Ирана со странами региона Ближнего Востока и Европой.
Железная дорога Решт - Каспиан протяженностью 37 километров позволяет соединить между собой южные и северные порты Ирана, представляя собой связующее звено между Каспийским морем и Персидским и Оманским заливами. По словам замгубернатора провинции Гилян по вопросам согласования строительства Мусы Факура, работы над этим железнодорожным проектом начались пять лет назад. Небольшая часть пути, уточнил он, находится внутри территории торгово-промышленной зоны "Энзели".
Международный транспортный коридор "Север - Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия), протяженность коридора составляет 7,2 тысячи километров. В рамках этого коридора существует три маршрута - транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также сухопутные западный и восточный. Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север - Юг", от Решта до Астары в Иране, стоимостью 1,6 миллиарда евро. Из этих средств 1,3 миллиарда евро составляет кредит РФ, остальное - средства иранской стороны.
 
ИРАНкоридор "Север - Юг"
 
 
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