https://1prime.ru/20240620/ivanov-849357835.html
Тимура Иванова освободили от занимаемой должности
Тимура Иванова освободили от занимаемой должности - 20.06.2024, ПРАЙМ
Тимура Иванова освободили от занимаемой должности
Обвиняемого во взяточничестве Тимура Иванова освободили от должности замминистра обороны. Об этом сообщил журналистам его адвокат Мурад Мусаев. | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T17:54+0300
2024-06-20T17:54+0300
2024-06-20T17:55+0300
происшествия
тимур иванов
увольнение
взятки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847646873_0:85:591:417_1920x0_80_0_0_101225b34ab411e1e158dac6dfbe5b62.jpg
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Обвиняемого во взяточничестве Тимура Иванова освободили от должности замминистра обороны. Об этом сообщил журналистам его адвокат Мурад Мусаев. По словам Мусаева, кадровый состав министерства "сильно изменился в последнее время, не стал исключением и Тимур Иванов". "Он освобожден от должности, но это не связано с уголовным делом и это не увольнение в связи с утратой доверия", — пояснил адвокат, но при этом не стал отвечать на вопрос, когда именно Иванова убрали с должности.
https://1prime.ru/20240618/ivanov-849257815.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847646873_0:70:591:513_1920x0_80_0_0_3febb104fd7e9f968eb7be19043d708c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тимур иванов, увольнение, взятки
Происшествия, Тимур Иванов, увольнение, взятки
Тимура Иванова освободили от занимаемой должности
Тимура Иванова освободили от должности замминистра обороны
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Обвиняемого во взяточничестве Тимура Иванова освободили от должности замминистра обороны. Об этом сообщил журналистам его адвокат Мурад Мусаев.
По словам Мусаева, кадровый состав министерства "сильно изменился в последнее время, не стал исключением и Тимур Иванов".
"Он освобожден от должности, но это не связано с уголовным делом и это не увольнение в связи с утратой доверия", — пояснил адвокат, но при этом не стал отвечать на вопрос, когда именно Иванова убрали с должности.
Замглавы Минобороны Иванов ездил на машинах с номерами за миллионы рублей