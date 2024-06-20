https://1prime.ru/20240620/ivanov-849357835.html

Тимура Иванова освободили от занимаемой должности

Тимура Иванова освободили от занимаемой должности - 20.06.2024, ПРАЙМ

Тимура Иванова освободили от занимаемой должности

Обвиняемого во взяточничестве Тимура Иванова освободили от должности замминистра обороны. Об этом сообщил журналистам его адвокат Мурад Мусаев. | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T17:54+0300

2024-06-20T17:54+0300

2024-06-20T17:55+0300

происшествия

тимур иванов

увольнение

взятки

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Обвиняемого во взяточничестве Тимура Иванова освободили от должности замминистра обороны. Об этом сообщил журналистам его адвокат Мурад Мусаев. По словам Мусаева, кадровый состав министерства "сильно изменился в последнее время, не стал исключением и Тимур Иванов". "Он освобожден от должности, но это не связано с уголовным делом и это не увольнение в связи с утратой доверия", — пояснил адвокат, но при этом не стал отвечать на вопрос, когда именно Иванова убрали с должности.

https://1prime.ru/20240618/ivanov-849257815.html

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тимур иванов, увольнение, взятки