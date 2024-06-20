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Тимура Иванова освободили от занимаемой должности - 20.06.2024, ПРАЙМ
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Тимура Иванова освободили от занимаемой должности
Тимура Иванова освободили от занимаемой должности - 20.06.2024, ПРАЙМ
Тимура Иванова освободили от занимаемой должности
Обвиняемого во взяточничестве Тимура Иванова освободили от должности замминистра обороны. Об этом сообщил журналистам его адвокат Мурад Мусаев. | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T17:54+0300
2024-06-20T17:55+0300
происшествия
тимур иванов
увольнение
взятки
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Обвиняемого во взяточничестве Тимура Иванова освободили от должности замминистра обороны. Об этом сообщил журналистам его адвокат Мурад Мусаев. По словам Мусаева, кадровый состав министерства "сильно изменился в последнее время, не стал исключением и Тимур Иванов". "Он освобожден от должности, но это не связано с уголовным делом и это не увольнение в связи с утратой доверия", — пояснил адвокат, но при этом не стал отвечать на вопрос, когда именно Иванова убрали с должности.
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тимур иванов, увольнение, взятки
Происшествия, Тимур Иванов, увольнение, взятки
17:54 20.06.2024 (обновлено: 17:55 20.06.2024)
 
Тимура Иванова освободили от занимаемой должности

Тимура Иванова освободили от должности замминистра обороны

© РИА Новости . Московские суды общей юрисдикции | Перейти в медиабанкЗамминистр обороны РФ Тимур Иванов
Замминистр обороны РФ Тимур Иванов - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Московские суды общей юрисдикции
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Обвиняемого во взяточничестве Тимура Иванова освободили от должности замминистра обороны. Об этом сообщил журналистам его адвокат Мурад Мусаев.
По словам Мусаева, кадровый состав министерства "сильно изменился в последнее время, не стал исключением и Тимур Иванов".
"Он освобожден от должности, но это не связано с уголовным делом и это не увольнение в связи с утратой доверия", — пояснил адвокат, но при этом не стал отвечать на вопрос, когда именно Иванова убрали с должности.
Замминистр обороны РФ Тимур Иванов - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
Замглавы Минобороны Иванов ездил на машинах с номерами за миллионы рублей
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ПроисшествияТимур Ивановувольнениевзятки
 
 
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