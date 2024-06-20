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В России стремительно растет спрос работодателей на кадры - 20.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240620/kadry-849324390.html
В России стремительно растет спрос работодателей на кадры
В России стремительно растет спрос работодателей на кадры - 20.06.2024, ПРАЙМ
В России стремительно растет спрос работодателей на кадры
Спрос российских работодателей на кадры этой весной вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - активнее всего искали специалистов в... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T05:58+0300
2024-06-20T05:59+0300
экономика
работодатели
кадры
спрос
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Спрос российских работодателей на кадры этой весной вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - активнее всего искали специалистов в сфере управления персоналом, сообщили РИА Новости в сервисе "Авито Работа" на основе собственных данных. "Спрос работодателей на кадры вырос на 57% за год: согласно данным платформы, этой весной общее количество активных вакансий выросло на 57% по сравнению с предыдущим периодом. Наибольший прирост предложений о работе пришелся на специалистов в сфере управления персоналом — спрос работодателей с весны прошлого года вырос в 2,2 раза (+123%)", - подсчитали аналитики. Помимо сферы управления персоналом, весной 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года наибольшее количество новых вакансий появилось в строительстве (+93%) и производстве (+91%). Среди других сфер с опережающим ростом вакансий можно отметить IT и телеком (+90%), консультирование (+80%) и страхование (+62%). "Повышение спроса работодателей на квалифицированные кадры сопровождается ростом средних предлагаемых заработных плат для новых сотрудников. В среднем по стране за последний год он составил 11% и достиг 63 130 рублей в месяц за полный рабочий день", - привели данные авторы исследования. Приведенные данные основаны на расчетах средних зарплатных предложений для новых специалистов без учета премий, процентов от сделок/продаж и других дополнительных выплат сотрудникам. В отраслевом разрезе наибольший рост средних зарплатных предложений зафиксирован в сфере управления персоналом — новым кадрам весной 2024 года предлагали на 29% больше, чем год назад. На столько же (+29% за год) повысились средние зарплатные предложения в сфере строительства. Также выросли зарплатные предложения в транспортной сфере — новым сотрудникам в сфере транспорта и логистики в среднем стали предлагать на 17% больше.
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работодатели, кадры, спрос
Экономика, работодатели, Кадры, спрос
05:58 20.06.2024 (обновлено: 05:59 20.06.2024)
 
В России стремительно растет спрос работодателей на кадры

"Авито Работа": спрос российских работодателей на кадры вырос за год в 1,6 раза

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанк% Сотрудники офиса
% Сотрудники офиса - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Спрос российских работодателей на кадры этой весной вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - активнее всего искали специалистов в сфере управления персоналом, сообщили РИА Новости в сервисе "Авито Работа" на основе собственных данных.
"Спрос работодателей на кадры вырос на 57% за год: согласно данным платформы, этой весной общее количество активных вакансий выросло на 57% по сравнению с предыдущим периодом. Наибольший прирост предложений о работе пришелся на специалистов в сфере управления персоналом — спрос работодателей с весны прошлого года вырос в 2,2 раза (+123%)", - подсчитали аналитики.
Помимо сферы управления персоналом, весной 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года наибольшее количество новых вакансий появилось в строительстве (+93%) и производстве (+91%). Среди других сфер с опережающим ростом вакансий можно отметить IT и телеком (+90%), консультирование (+80%) и страхование (+62%).
"Повышение спроса работодателей на квалифицированные кадры сопровождается ростом средних предлагаемых заработных плат для новых сотрудников. В среднем по стране за последний год он составил 11% и достиг 63 130 рублей в месяц за полный рабочий день", - привели данные авторы исследования.
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Приведенные данные основаны на расчетах средних зарплатных предложений для новых специалистов без учета премий, процентов от сделок/продаж и других дополнительных выплат сотрудникам.
В отраслевом разрезе наибольший рост средних зарплатных предложений зафиксирован в сфере управления персоналом — новым кадрам весной 2024 года предлагали на 29% больше, чем год назад. На столько же (+29% за год) повысились средние зарплатные предложения в сфере строительства. Также выросли зарплатные предложения в транспортной сфере — новым сотрудникам в сфере транспорта и логистики в среднем стали предлагать на 17% больше.
 
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