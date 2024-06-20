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Белый дом ограничит продажу ПО Kaspersky в США из-за связей с Россией - 20.06.2024, ПРАЙМ
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Белый дом ограничит продажу ПО Kaspersky в США из-за связей с Россией
Белый дом ограничит продажу ПО Kaspersky в США из-за связей с Россией - 20.06.2024, ПРАЙМ
Белый дом ограничит продажу ПО Kaspersky в США из-за связей с Россией
Администрация президента США Джо Байдена планирует ограничить продажу программного обеспечения компании "Лаборатория Касперского" в США с 29 сентября, передает... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T16:05+0300
2024-06-20T16:41+0300
россия
сша
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена планирует ограничить продажу программного обеспечения компании "Лаборатория Касперского" в США с 29 сентября, передает Reuters."Администрация (президента США Джо) Байдена планирует ограничить продажи ПО для борьбы с вирусами Kaspersky в США с 29 сентября из-за связей с Россией", — сказано в тексте материала.Кроме того, в отношении компании могут быть введены торговые ограничения.Отмечается, что, хотя подробности о торговых ограничениях не раскрыты, это решение следует за длительной неразрывной связью между компанией "Лаборатория Касперского" и российским правительством.Шаг Белого дома нацелен на предотвращение возможны угроз для американской безопасности, связанные с использованием этого программного обеспечения.
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россия, сша, касперский
РОССИЯ, США, Касперский
16:05 20.06.2024 (обновлено: 16:41 20.06.2024)
 
Белый дом ограничит продажу ПО Kaspersky в США из-за связей с Россией

Reuters: Белый дом планирует ограничить продажу ПО Kaspersky в США с 29 сентября

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена планирует ограничить продажу программного обеспечения компании "Лаборатория Касперского" в США с 29 сентября, передает Reuters.
"Администрация (президента США Джо) Байдена планирует ограничить продажи ПО для борьбы с вирусами Kaspersky в США с 29 сентября из-за связей с Россией", — сказано в тексте материала.
Кроме того, в отношении компании могут быть введены торговые ограничения.
Отмечается, что, хотя подробности о торговых ограничениях не раскрыты, это решение следует за длительной неразрывной связью между компанией "Лаборатория Касперского" и российским правительством.
Шаг Белого дома нацелен на предотвращение возможны угроз для американской безопасности, связанные с использованием этого программного обеспечения.
Kaspersky
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РОССИЯСШАКасперский
 
 
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