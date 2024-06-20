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В Турции ждут скорого создания совместной компании "Газпрома" и Botaş - 20.06.2024, ПРАЙМ
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В Турции ждут скорого создания совместной компании "Газпрома" и Botaş
В Турции ждут скорого создания совместной компании "Газпрома" и Botaş - 20.06.2024, ПРАЙМ
В Турции ждут скорого создания совместной компании "Газпрома" и Botaş
Совместная операционная компания российского "Газпрома" и турецкого Botaş в рамках предложенного Москвой проекта "газового хаба" в Турции, будет создана... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T09:18+0300
2024-06-20T09:18+0300
энергетика
россия
турция
газпром
botaş
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АНКАРА, 20 июн – ПРАЙМ. Совместная операционная компания российского "Газпрома" и турецкого Botaş в рамках предложенного Москвой проекта "газового хаба" в Турции, будет создана незамедлительно, она получит привилегированное положение, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Турция рассчитывает создать операционную компанию в Стамбуле в партнерстве с Botaş и "Газпромом", сообщил ранее в июне министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар. "Решение "Газпрома" и Botaş о создании совместной компании свидетельствует о том, что по вопросу газового центра, который мы обсуждали с вами ранее, действительно предприняты какие-то действия. Это объявление является чрезвычайно важным событием. Я думаю, что эта компания будет создана незамедлительно. Таким образом, будет реализована ещё одна веха в виде прямой трансляции на одном из каналов. Конечно, после этого речь пойдёт о регламенте этой компании, то есть о регулировании её законодательства со стороны общественности, и эта компания получит привилегированное положение", - заявил собеседник агентства. Решения по строительству проекта "газового хаба" в Турции будут приняты в текущем году, есть высокая заинтересованность к нему, проект надёжен, безопасен и не будет подвергнут санкциям, заявил ранее глава комитета Госдумы РФ энергетике Павел Завальный. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда – через две недели после взрывов на подводных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" – президент России Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем поставок российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для экспорта в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен. Вице-премьер России Александр Новак сообщал в декабре 2023 года, что "Газпром" и Турция договорились о подготовке дорожной карты такого хаба.
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россия, турция, газпром, botaş
Энергетика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Газпром, Botaş
09:18 20.06.2024
 
В Турции ждут скорого создания совместной компании "Газпрома" и Botaş

Эрчин: фирму "Газпрома" и Botaş в рамках газового хаба создадут незамедлительно

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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АНКАРА, 20 июн – ПРАЙМ. Совместная операционная компания российского "Газпрома" и турецкого Botaş в рамках предложенного Москвой проекта "газового хаба" в Турции, будет создана незамедлительно, она получит привилегированное положение, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
Турция рассчитывает создать операционную компанию в Стамбуле в партнерстве с Botaş и "Газпромом", сообщил ранее в июне министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар.
"Решение "Газпрома" и Botaş о создании совместной компании свидетельствует о том, что по вопросу газового центра, который мы обсуждали с вами ранее, действительно предприняты какие-то действия. Это объявление является чрезвычайно важным событием. Я думаю, что эта компания будет создана незамедлительно. Таким образом, будет реализована ещё одна веха в виде прямой трансляции на одном из каналов. Конечно, после этого речь пойдёт о регламенте этой компании, то есть о регулировании её законодательства со стороны общественности, и эта компания получит привилегированное положение", - заявил собеседник агентства.
Решения по строительству проекта "газового хаба" в Турции будут приняты в текущем году, есть высокая заинтересованность к нему, проект надёжен, безопасен и не будет подвергнут санкциям, заявил ранее глава комитета Госдумы РФ энергетике Павел Завальный.
Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда – через две недели после взрывов на подводных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" – президент России Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем поставок российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для экспорта в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.
Вице-премьер России Александр Новак сообщал в декабре 2023 года, что "Газпром" и Турция договорились о подготовке дорожной карты такого хаба.
Церемония официального открытия газопровода Турецкий поток - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
Анкара и Москва оценили "дорожную карту" по газовому хабу в Турции
8 июня, 11:44
 
ЭнергетикаРОССИЯТУРЦИЯГазпромBotaş
 
 
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