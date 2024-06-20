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Путин прибыл к Президентскому дворцу в Ханое

Путин прибыл к Президентскому дворцу в Ханое - 20.06.2024, ПРАЙМ

Путин прибыл к Президентскому дворцу в Ханое

Президент России Владимир Путин прибыл к Президентскому дворцу в Ханое, в котором должны пройти его переговоры с президентом Социалистической Республики Вьетнам | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T08:31+0300

2024-06-20T08:31+0300

2024-06-20T08:55+0300

политика

россия

вьетнам

владимир путин

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ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прибыл к Президентскому дворцу в Ханое, в котором должны пройти его переговоры с президентом Социалистической Республики Вьетнам То Ламом. Путин приехал в Ханой накануне вечером. К Президентскому дворцу он прибыл на своем лимузине Aurus, его встречал глава Вьетнама То Лам. Лидеры тепло обнялись и прошли по ковровой дорожке ко входу во дворец. Путина приветствовали юные жители Ханоя, которые в руках держали флаги РФ и Вьетнама. Оркестр, выстроившийся на площади сыграл гимны двух стран, также перед президентами прошли несколько парадных расчетов вьетнамских военных.Поприветствовав членов российской и вьетнамской делегаций, президенты прошли во дворец, где пройдут российско-вьетнамские переговоры. На большом экране, установленном на площади, в момент церемонии демонстрировали портреты Путина и То Лама, а также влаги России и Вьетнама.На площади перед главным входом дворца состоится церемония официальной встречи, далее намечено совместное фотографирование лидеров и российско-вьетнамские переговоры. Кроме того, планируется провести церемонию обмена подписанными документами, а также президенты сделают заявления для прессы. Президентский дворец в Ханое является официальной резиденцией главы Вьетнама. Четырехэтажное здание построено в начале ХХ века в стиле итальянского неоренессанса, характерными чертами которого являются раздельные фронтоны, парадная лестница и классические колонны. До обретения Вьетнамом независимости дворец являлся резиденцией Генерал-губернатора Индокитая. На территории находится двухэтажный деревянный домик, в котором в 1958-1969 годах проживал Хо Ши Мин.

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россия, вьетнам, владимир путин