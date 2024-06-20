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"Продавайте доллары". На Западе раскрыли сценарий скорого краха США - 20.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240620/krakh-849362601.html
"Продавайте доллары". На Западе раскрыли сценарий скорого краха США
"Продавайте доллары". На Западе раскрыли сценарий скорого краха США - 20.06.2024, ПРАЙМ
"Продавайте доллары". На Западе раскрыли сценарий скорого краха США
Растущий государственный долг приведет к экономическому коллапсу в Соединенных Штатах, сообщил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T22:01+0300
2024-06-20T22:01+0300
экономика
госдолг сша
доллар
активы
банкротство
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Растущий государственный долг приведет к экономическому коллапсу в Соединенных Штатах, сообщил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Выплаты по процентам американского государственного долга достигают триллиона долларов, что составляет треть от всех налогов в США. Долг и необеспеченные обязательства США превышают все активы страны вместе взятые. Все, чем владеют американцы и американские предприятия. Американская империя обанкротилась. Экономический коллапс неизбежен. Продавайте доллары США, американские акции и облигации", — заявил бизнесмен.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что США задолжали мировой экономике 54,3 триллиона долларов, которые ничем не обеспечены. Объемы экономики страны сокращаются, а их фундаментальные основания время от времени потрескивают. Он назвал это проблемой для всех держателей долларовой массы.По его мнению, именно поэтому был запущен процесс дедолларизации в мире. Страны-участницы БРИКС разрабатывают схемы, благодаря которым можно будет отойти от расчетов в американской валюте.
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госдолг сша, доллар, активы, банкротство
Экономика, госдолг США, доллар, активы, банкротство
22:01 20.06.2024
 
"Продавайте доллары". На Западе раскрыли сценарий скорого краха США

Бизнесмен Дотком призвал продавать доллары, так как США находятся на грани краха

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Растущий государственный долг приведет к экономическому коллапсу в Соединенных Штатах, сообщил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.
"Выплаты по процентам американского государственного долга достигают триллиона долларов, что составляет треть от всех налогов в США. Долг и необеспеченные обязательства США превышают все активы страны вместе взятые. Все, чем владеют американцы и американские предприятия. Американская империя обанкротилась. Экономический коллапс неизбежен. Продавайте доллары США, американские акции и облигации", — заявил бизнесмен.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что США задолжали мировой экономике 54,3 триллиона долларов, которые ничем не обеспечены. Объемы экономики страны сокращаются, а их фундаментальные основания время от времени потрескивают. Он назвал это проблемой для всех держателей долларовой массы.
По его мнению, именно поэтому был запущен процесс дедолларизации в мире. Страны-участницы БРИКС разрабатывают схемы, благодаря которым можно будет отойти от расчетов в американской валюте.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
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Экономикагосдолг СШАдолларактивыбанкротство
 
 
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