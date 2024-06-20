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"Продавайте доллары". На Западе раскрыли сценарий скорого краха США
"Продавайте доллары". На Западе раскрыли сценарий скорого краха США - 20.06.2024, ПРАЙМ
"Продавайте доллары". На Западе раскрыли сценарий скорого краха США
Растущий государственный долг приведет к экономическому коллапсу в Соединенных Штатах, сообщил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T22:01+0300
2024-06-20T22:01+0300
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Растущий государственный долг приведет к экономическому коллапсу в Соединенных Штатах, сообщил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Выплаты по процентам американского государственного долга достигают триллиона долларов, что составляет треть от всех налогов в США. Долг и необеспеченные обязательства США превышают все активы страны вместе взятые. Все, чем владеют американцы и американские предприятия. Американская империя обанкротилась. Экономический коллапс неизбежен. Продавайте доллары США, американские акции и облигации", — заявил бизнесмен.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что США задолжали мировой экономике 54,3 триллиона долларов, которые ничем не обеспечены. Объемы экономики страны сокращаются, а их фундаментальные основания время от времени потрескивают. Он назвал это проблемой для всех держателей долларовой массы.По его мнению, именно поэтому был запущен процесс дедолларизации в мире. Страны-участницы БРИКС разрабатывают схемы, благодаря которым можно будет отойти от расчетов в американской валюте.
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госдолг сша, доллар, активы, банкротство
Экономика, госдолг США, доллар, активы, банкротство
"Продавайте доллары". На Западе раскрыли сценарий скорого краха США
Бизнесмен Дотком призвал продавать доллары, так как США находятся на грани краха
МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ.
Растущий государственный долг приведет к экономическому коллапсу в Соединенных Штатах, сообщил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х
.
"Выплаты по процентам американского государственного долга достигают триллиона долларов, что составляет треть от всех налогов в США. Долг и необеспеченные обязательства США превышают все активы страны вместе взятые. Все, чем владеют американцы и американские предприятия. Американская империя обанкротилась. Экономический коллапс неизбежен. Продавайте доллары США, американские акции и облигации", — заявил бизнесмен.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что США задолжали мировой экономике 54,3 триллиона долларов, которые ничем не обеспечены. Объемы экономики страны сокращаются, а их фундаментальные основания время от времени потрескивают. Он назвал это проблемой для всех держателей долларовой массы.
По его мнению, именно поэтому был запущен процесс дедолларизации в мире. Страны-участницы БРИКС разрабатывают схемы, благодаря которым можно будет отойти от расчетов в американской валюте.
ЦБ обозначил курс евро и доллара на 21 июня