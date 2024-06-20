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"Продавайте доллары". На Западе раскрыли сценарий скорого краха США

"Продавайте доллары". На Западе раскрыли сценарий скорого краха США - 20.06.2024, ПРАЙМ

"Продавайте доллары". На Западе раскрыли сценарий скорого краха США

Растущий государственный долг приведет к экономическому коллапсу в Соединенных Штатах, сообщил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T22:01+0300

2024-06-20T22:01+0300

2024-06-20T22:01+0300

экономика

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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Растущий государственный долг приведет к экономическому коллапсу в Соединенных Штатах, сообщил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Выплаты по процентам американского государственного долга достигают триллиона долларов, что составляет треть от всех налогов в США. Долг и необеспеченные обязательства США превышают все активы страны вместе взятые. Все, чем владеют американцы и американские предприятия. Американская империя обанкротилась. Экономический коллапс неизбежен. Продавайте доллары США, американские акции и облигации", — заявил бизнесмен.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что США задолжали мировой экономике 54,3 триллиона долларов, которые ничем не обеспечены. Объемы экономики страны сокращаются, а их фундаментальные основания время от времени потрескивают. Он назвал это проблемой для всех держателей долларовой массы.По его мнению, именно поэтому был запущен процесс дедолларизации в мире. Страны-участницы БРИКС разрабатывают схемы, благодаря которым можно будет отойти от расчетов в американской валюте.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдолг сша, доллар, активы, банкротство