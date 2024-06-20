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Средства от продажи активов украинских олигархов в Крыму пошли на соцнужды - 20.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240620/krym-849348893.html
Средства от продажи активов украинских олигархов в Крыму пошли на соцнужды
Средства от продажи активов украинских олигархов в Крыму пошли на соцнужды - 20.06.2024, ПРАЙМ
Средства от продажи активов украинских олигархов в Крыму пошли на соцнужды
Средства от продажи крымских активов украинских олигархов направлены на социальные объекты и выплаты, сообщил журналистам глава крымского парламента Владимир... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T15:23+0300
2024-06-20T15:23+0300
экономика
россия
крым
олигархи
продажа активов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – ПРАЙМ. Средства от продажи крымских активов украинских олигархов направлены на социальные объекты и выплаты, сообщил журналистам глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее Константинов сообщал РИА Новости, что в бюджет республики от продажи национализированных активов украинских олигархов уже поступило более 2,1 миллиарда рублей. "Средства расходуются в соответствии с бюджетным правилом. В первую очередь мы подтягиваем все социальные вопросы, социальные объекты и социальные выплаты", - сказал он. Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что средства от продажи имущества пойдут, в том числе на нужды участников специальной военной операции. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов, также попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.
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россия, крым, олигархи, продажа активов
Экономика, РОССИЯ, КРЫМ, олигархи, продажа активов
15:23 20.06.2024
 
Средства от продажи активов украинских олигархов в Крыму пошли на соцнужды

Константинов: доход с продажи активов олигархов Украины в Крыму идет на соцнужды

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНабережная имени Ленина в Ялте, Крым
Набережная имени Ленина в Ялте, Крым - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – ПРАЙМ. Средства от продажи крымских активов украинских олигархов направлены на социальные объекты и выплаты, сообщил журналистам глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее Константинов сообщал РИА Новости, что в бюджет республики от продажи национализированных активов украинских олигархов уже поступило более 2,1 миллиарда рублей.
"Средства расходуются в соответствии с бюджетным правилом. В первую очередь мы подтягиваем все социальные вопросы, социальные объекты и социальные выплаты", - сказал он.
Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что средства от продажи имущества пойдут, в том числе на нужды участников специальной военной операции. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов, также попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.
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ЭкономикаРОССИЯКРЫМолигархипродажа активов
 
 
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