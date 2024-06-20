https://1prime.ru/20240620/krym-849348893.html

Средства от продажи активов украинских олигархов в Крыму пошли на соцнужды

Средства от продажи активов украинских олигархов в Крыму пошли на соцнужды - 20.06.2024, ПРАЙМ

Средства от продажи активов украинских олигархов в Крыму пошли на соцнужды

Средства от продажи крымских активов украинских олигархов направлены на социальные объекты и выплаты, сообщил журналистам глава крымского парламента Владимир... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T15:23+0300

2024-06-20T15:23+0300

2024-06-20T15:23+0300

экономика

россия

крым

олигархи

продажа активов

https://cdnn.1prime.ru/img/84229/60/842296008_0:113:3239:1935_1920x0_80_0_0_3418e27b44acb3cbe40e2eb3b2954769.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – ПРАЙМ. Средства от продажи крымских активов украинских олигархов направлены на социальные объекты и выплаты, сообщил журналистам глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее Константинов сообщал РИА Новости, что в бюджет республики от продажи национализированных активов украинских олигархов уже поступило более 2,1 миллиарда рублей. "Средства расходуются в соответствии с бюджетным правилом. В первую очередь мы подтягиваем все социальные вопросы, социальные объекты и социальные выплаты", - сказал он. Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что средства от продажи имущества пойдут, в том числе на нужды участников специальной военной операции. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов, также попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.

https://1prime.ru/20240618/rouming-849258419.html

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, крым, олигархи, продажа активов