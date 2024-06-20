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Путин рассказал о провале кулуарных переговоров по Украине

Путин рассказал о провале кулуарных переговоров по Украине - 20.06.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о провале кулуарных переговоров по Украине

Надежды на кулуарные переговоры с Западом по ситуации на Украине не оправдались, отметил Владимир Путин на итоговой пресс-конференции во Вьетнаме. | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T19:02+0300

2024-06-20T19:02+0300

2024-06-20T19:02+0300

владимир путин

вьетнам

украина

сво

мирные переговоры

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Надежды на кулуарные переговоры с Западом по ситуации на Украине не оправдались, отметил Владимир Путин на итоговой пресс-конференции во Вьетнаме. "Не думаю, что нигилизм по отношению наших мирных предложений будет вечным, отношение будет меняться", - отметил российский лидер. При это инициативы Москвы будут корректироваться в зависимости от ситуации "на земле", подчеркнул Путин. Точная дата и место мирных переговоров, на его взгляд, не столь важны. Предложения России на столе, обсуждение условий может пройти "хоть завтра", но все будет зависеть от положения дел в зоне боевых столкновений. На прошлой неделе президент Путин предложил новые мирные инициативы, которые предусматривали признание статуса ряда украинских областей в качестве российских регионов, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также отмену антироссийских санкций. Киевские власти в свою очередь отвергли эти предложения.Российско-украинские переговоры в Стамбуле прошли в конце марта 2022 года. Впоследствии Путин говорил, что украинская сторона парафировала соглашение, но после отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей выбросила его "на свалку истории".

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вьетнам

украина

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владимир путин, вьетнам, украина, сво, мирные переговоры