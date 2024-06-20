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ЦБ обозначил курс евро и доллара на 21 июня

ЦБ обозначил курс евро и доллара на 21 июня - 20.06.2024, ПРАЙМ

ЦБ обозначил курс евро и доллара на 21 июня

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, увеличился на 35,33 копейки, до 11,5185 рубля, курс доллара вырос на 2,7894 рубля, до 85,4176... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T17:57+0300

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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, увеличился на 35,33 копейки, до 11,5185 рубля, курс доллара вырос на 2,7894 рубля, до 85,4176 рубля, евро - на 2,3629 рубля, до 91,4543 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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