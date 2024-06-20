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В Москве сорванный ветром металлический лист ударил по трамваю - 20.06.2024, ПРАЙМ
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В Москве сорванный ветром металлический лист ударил по трамваю
В Москве сорванный ветром металлический лист ударил по трамваю - 20.06.2024, ПРАЙМ
В Москве сорванный ветром металлический лист ударил по трамваю
Металлический лист, который был сорван ветром в результате непогоды, ударил по трамваю в Москве. По данной причине треснули несколько оконных стекол, двое... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T14:42+0300
2024-06-20T14:55+0300
происшествия
москва
ураган
трамвай
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Металлический лист, который был сорван ветром в результате непогоды, ударил по трамваю в Москве. По данной причине треснули несколько оконных стекол, двое пассажиров получили легкие травмы. Об этом сказано сообщении в Telegram-канале столичного дептранса. Отмечается, что движение трамваев по маршруту №17 временно приостановлено в целях безопасности. "Ранее на Енисейской улице сильным порывом ветра сорвало металлический лист, на одном из вагонов треснули несколько оконных стекол. Двое пассажиров получили легкие травмы, им оказана помощь на месте. Сейчас все пассажиры в безопасности", — сказано в сообщении. В дептрансе также призвали москвичей воздержаться от выхода на улицу.Кроме того, корреспондент РИА Новости сообщил о падении дерева на автомобиль на улице Фабрициуса. По его словам, оно полностью накрыло машину, при этом не было видно, чтобы пострадали люди.Владелец авто с крайне расстроенным видом сообщил РИА Новости, что свою машину 1998 года выпуска он "совсем недавно восстановил".Ранее Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы, сильного дождя и ветра до 23 метров в секунду в Москве.Городские службы столицы устраняют последствия непогоды, есть случаи падения деревьев и повреждения конструкций, сообщил комплекс городского хозяйства столицы
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москва, ураган, трамвай
Происшествия, МОСКВА, ураган, трамвай
14:42 20.06.2024 (обновлено: 14:55 20.06.2024)
 
В Москве сорванный ветром металлический лист ударил по трамваю

Два человека пострадали в Москве при ударе металлического листа по трамваю

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Металлический лист, который был сорван ветром в результате непогоды, ударил по трамваю в Москве. По данной причине треснули несколько оконных стекол, двое пассажиров получили легкие травмы. Об этом сказано сообщении в Telegram-канале столичного дептранса.
Отмечается, что движение трамваев по маршруту №17 временно приостановлено в целях безопасности.
"Ранее на Енисейской улице сильным порывом ветра сорвало металлический лист, на одном из вагонов треснули несколько оконных стекол. Двое пассажиров получили легкие травмы, им оказана помощь на месте. Сейчас все пассажиры в безопасности", — сказано в сообщении.
В дептрансе также призвали москвичей воздержаться от выхода на улицу.
Кроме того, корреспондент РИА Новости сообщил о падении дерева на автомобиль на улице Фабрициуса. По его словам, оно полностью накрыло машину, при этом не было видно, чтобы пострадали люди.
Владелец авто с крайне расстроенным видом сообщил РИА Новости, что свою машину 1998 года выпуска он "совсем недавно восстановил".
Ранее Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы, сильного дождя и ветра до 23 метров в секунду в Москве.
Городские службы столицы устраняют последствия непогоды, есть случаи падения деревьев и повреждения конструкций, сообщил комплекс городского хозяйства столицы
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