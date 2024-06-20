https://1prime.ru/20240620/litsenziya-849334890.html
Россия и Вьетнам подписали лицензию на освоение его континентального шельфа
Россия и Вьетнам подписали лицензию на освоение его континентального шельфа - 20.06.2024, ПРАЙМ
Россия и Вьетнам подписали лицензию на освоение его континентального шельфа
Россия и Вьетнам подписали инвестиционную лицензию на освоение блока 11-2 континентального шельфа Вьетнама, церемония обмена подписанными документами состоялась | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T10:57+0300
2024-06-20T10:57+0300
2024-06-20T10:57+0300
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ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам подписали инвестиционную лицензию на освоение блока 11-2 континентального шельфа Вьетнама, церемония обмена подписанными документами состоялась в четверг. В ходе церемонии министр промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиен передал инвестиционную лицензию генеральному директору "Зарубежнефти" Сергею Кудряшову, передает корреспондент РИА Новости. Кроме того, российская и вьетнамская стороны подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству во Вьетнаме между компанией НОВАТЭК и Корпорацией нефти и газа "Петровьетнам". Также достигнуто соглашение о сотрудничестве между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Фондом "Би-Ви-Ай-Эм". Был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Российским дорожным научно-исследовательским институтом и Институтом транспортной науки и технологий Вьетнама.
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россия, вьетнам, добыча полезных ископаемых
Энергетика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, добыча полезных ископаемых
Россия и Вьетнам подписали лицензию на освоение его континентального шельфа
РФ и Вьетнам подписали лицензию на освоение блока 11-2 континентального шельфа
ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Россия и Вьетнам подписали инвестиционную лицензию на освоение блока 11-2 континентального шельфа Вьетнама, церемония обмена подписанными документами состоялась в четверг.
В ходе церемонии министр промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиен передал инвестиционную лицензию генеральному директору "Зарубежнефти" Сергею Кудряшову, передает корреспондент РИА Новости.
Кроме того, российская и вьетнамская стороны подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству во Вьетнаме между компанией НОВАТЭК и Корпорацией нефти и газа "Петровьетнам". Также достигнуто соглашение о сотрудничестве между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Фондом "Би-Ви-Ай-Эм".
Был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Российским дорожным научно-исследовательским институтом и Институтом транспортной науки и технологий Вьетнама.
Россия и Вьетнам нарастят сотрудничество в сфере обороны