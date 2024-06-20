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Стало известно, куда исчез метан после подрыва "Северных потоков"

Стало известно, куда исчез метан после подрыва "Северных потоков" - 20.06.2024, ПРАЙМ

Стало известно, куда исчез метан после подрыва "Северных потоков"

От 27 до 86% от общего количества метана, выброшенного в окружающую среду после подрыва газопроводов "Северный поток" в Балтийском море в 2022 году,... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T16:39+0300

2024-06-20T16:39+0300

2024-06-20T16:41+0300

энергетика

северный поток-2

метан

исследование

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. От 27 до 86% от общего количества метана, выброшенного в окружающую среду после подрыва газопроводов "Северный поток" в Балтийском море в 2022 году, растворилось в морской воде, следует из подсчетов ученых из Гётеборгского университета в Швеции и Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера в Германии. Учёные в своих исследованиях, результаты которых опубликованы в научном журнале Scientific Reports, пришли к такому результату, предположив, что в общей сложности в результате взрывов могло быть выброшено 300 тысяч тонн ископаемого метана. При этом в течение 7 дней после взрыва, когда метан переносился на поверхность воды в пузырьках газа, предполагаемый выброс в атмосферу составил 40 тысяч тонн. Метан, перенесенный в пузырьках в толщу воды и не достигший поверхности моря, продолжал растворяться в толще воды. Основываясь на своих измерениях, ученые предполагают, что от 27 до 86% от общего количества выбросов должны были раствориться в морской воде. При этом придонная вода, как выяснили ученые, была свободна от ископаемого метана и насыщена метаном микробиологического происхождения. "Как в подповерхностных, а также в хорошо перемешанных поверхностных водных массах были обнаружены сильные колебания концентраций ископаемого метана," - добавляют в исследовании. Имеющаяся картина указывает на растворение пузырьков в поверхностных и подповерхностных водах. Исследователи замечают, что в толще воды окисление метана естественным образом происходит с помощью аэробных метанотрофов, разнообразной группы микроорганизмов. Наблюдаемые высокие концентрации метана в поверхностных водах после утечки газа из газопроводов "Северный поток" могли способствовать увеличению численности метанотрофных бактерий и повышению активности окисления метана, считают ученые. "В конечном итоге соотношение этих трех процессов (разбавление, латеральный перенос и окисление метана) друг с другом решит судьбу ископаемого метана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте журнала. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://1prime.ru/20240620/sholts-849353094.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

северный поток-2, метан, исследование