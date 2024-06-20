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Польский МиГ-29 сорвал крыши домов звуковой волной - 20.06.2024, ПРАЙМ
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Польский МиГ-29 сорвал крыши домов звуковой волной
Польский МиГ-29 сорвал крыши домов звуковой волной - 20.06.2024, ПРАЙМ
Польский МиГ-29 сорвал крыши домов звуковой волной
Военный истребитель МиГ-29 ВВС Польши при переходе на сверхзвуковую скорость повредил крыши близлежащих домов звуковой волной. Об этом заявило генеральное... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T16:50+0300
2024-06-20T17:03+0300
происшествия
польша
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ВАРШАВА, 20 июн - ПРАЙМ. Военный истребитель МиГ-29 ВВС Польши при переходе на сверхзвуковую скорость повредил крыши близлежащих домов звуковой волной. Об этом заявило генеральное командование ВС страны.Инцидент произошел 20 июня. "Во время выполнения учебного полета на самолете МиГ-29 22-й базы тактической авиации произошло преодоление скорости звука при полете на высоте около 1000 футов (около 305 метров – ред.)", — сказано в сообщении ведомства.В связи с этим, Военная жандармерия и Комиссия по расследованию авиационных происшествий начали расследование произшедшего. Военные обещают взять на себя все затраты на ремонт поврежденных зданий и приложить максимум усилий для восстановления их первоначального состояния.
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польша
Происшествия, ПОЛЬША
16:50 20.06.2024 (обновлено: 17:03 20.06.2024)
 
Польский МиГ-29 сорвал крыши домов звуковой волной

ВС Польши: МиГ-29 сорвал крыши домов звуковой волной при переходе на сверхзвук

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкИстребители МиГ-29
Истребители МиГ-29 - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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ВАРШАВА, 20 июн - ПРАЙМ. Военный истребитель МиГ-29 ВВС Польши при переходе на сверхзвуковую скорость повредил крыши близлежащих домов звуковой волной. Об этом заявило генеральное командование ВС страны.
Инцидент произошел 20 июня. "Во время выполнения учебного полета на самолете МиГ-29 22-й базы тактической авиации произошло преодоление скорости звука при полете на высоте около 1000 футов (около 305 метров – ред.)", — сказано в сообщении ведомства.
В связи с этим, Военная жандармерия и Комиссия по расследованию авиационных происшествий начали расследование произшедшего. Военные обещают взять на себя все затраты на ремонт поврежденных зданий и приложить максимум усилий для восстановления их первоначального состояния.
 
ПроисшествияПОЛЬША
 
 
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