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Россия и Вьетнам нацелены на формирование справедливого миропорядка
Россия и Вьетнам нацелены на формирование справедливого миропорядка - 20.06.2024, ПРАЙМ
Россия и Вьетнам нацелены на формирование справедливого миропорядка
Москва и Ханой подтвердили свою нацеленность на работу по формированию более справедливого многополярного миропорядка. | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T13:27+0300
2024-06-20T13:27+0300
2024-06-20T13:28+0300
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Москва и Ханой подтвердили свою нацеленность на работу по формированию более справедливого многополярного миропорядка. Совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации Российско-Вьетнамского Договора об основах дружественных отношений разместили на сайте Кремля. "Россия и Вьетнам подтверждают нацеленность на содействие объективному процессу формирования более справедливого и устойчивого многополярного (полицентричного) миропорядка, основанного на нормах и принципах Устава ООН и международного права, включая уважение суверенитета и территориальной целостности, самоопределение народов, невмешательство во внутренние дела государств, неприменение силы или угрозы силой, урегулирование споров мирными средствами", — сказано в тексте заявления.Кроме того, стороны подтвердили решение не вступать в союзы с третьими странами, направленные против и наносящие ущерб интересам друг друга.
https://1prime.ru/20240620/partnerstvo-849342080.html
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Политика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, МИР
Россия и Вьетнам нацелены на формирование справедливого миропорядка
Москва и Ханой подтвердили нацеленность на создание многополярного миропорядка
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Москва и Ханой подтвердили свою нацеленность на работу по формированию более справедливого многополярного миропорядка.
Совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации Российско-Вьетнамского Договора об основах дружественных отношений разместили на сайте Кремля.
"Россия и Вьетнам подтверждают нацеленность на содействие объективному процессу формирования более справедливого и устойчивого многополярного (полицентричного) миропорядка, основанного на нормах и принципах Устава ООН и международного права, включая уважение суверенитета и территориальной целостности, самоопределение народов, невмешательство во внутренние дела государств, неприменение силы или угрозы силой, урегулирование споров мирными средствами", — сказано в тексте заявления.
Кроме того, стороны подтвердили решение не вступать в союзы с третьими странами, направленные против и наносящие ущерб интересам друг друга.
Россия и Вьетнам считают укрепление партнерства своим приоритетом