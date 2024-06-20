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Россия и Вьетнам нацелены на формирование справедливого миропорядка - 20.06.2024, ПРАЙМ
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Россия и Вьетнам нацелены на формирование справедливого миропорядка
Россия и Вьетнам нацелены на формирование справедливого миропорядка - 20.06.2024, ПРАЙМ
Россия и Вьетнам нацелены на формирование справедливого миропорядка
Москва и Ханой подтвердили свою нацеленность на работу по формированию более справедливого многополярного миропорядка. | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T13:27+0300
2024-06-20T13:28+0300
политика
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мир
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Москва и Ханой подтвердили свою нацеленность на работу по формированию более справедливого многополярного миропорядка. Совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации Российско-Вьетнамского Договора об основах дружественных отношений разместили на сайте Кремля. "Россия и Вьетнам подтверждают нацеленность на содействие объективному процессу формирования более справедливого и устойчивого многополярного (полицентричного) миропорядка, основанного на нормах и принципах Устава ООН и международного права, включая уважение суверенитета и территориальной целостности, самоопределение народов, невмешательство во внутренние дела государств, неприменение силы или угрозы силой, урегулирование споров мирными средствами", — сказано в тексте заявления.Кроме того, стороны подтвердили решение не вступать в союзы с третьими странами, направленные против и наносящие ущерб интересам друг друга.
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россия, вьетнам, мир
Политика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, МИР
13:27 20.06.2024 (обновлено: 13:28 20.06.2024)
 
Россия и Вьетнам нацелены на формирование справедливого миропорядка

Москва и Ханой подтвердили нацеленность на создание многополярного миропорядка

© flickr.com / manschuФлаг Вьетнама
Флаг Вьетнама - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© flickr.com / manschu
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Москва и Ханой подтвердили свою нацеленность на работу по формированию более справедливого многополярного миропорядка.
Совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации Российско-Вьетнамского Договора об основах дружественных отношений разместили на сайте Кремля.
"Россия и Вьетнам подтверждают нацеленность на содействие объективному процессу формирования более справедливого и устойчивого многополярного (полицентричного) миропорядка, основанного на нормах и принципах Устава ООН и международного права, включая уважение суверенитета и территориальной целостности, самоопределение народов, невмешательство во внутренние дела государств, неприменение силы или угрозы силой, урегулирование споров мирными средствами", — сказано в тексте заявления.
Кроме того, стороны подтвердили решение не вступать в союзы с третьими странами, направленные против и наносящие ущерб интересам друг друга.
Официальный визит В.Путина во Вьетнам - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
Россия и Вьетнам считают укрепление партнерства своим приоритетом
13:22
 
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