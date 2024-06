https://1prime.ru/20240620/molodezh-849335810.html

"Вкусно - и точка" нашел способ повысить лояльность молодежной аудитории

"Вкусно - и точка" нашел способ повысить лояльность молодежной аудитории - 20.06.2024, ПРАЙМ

"Вкусно - и точка" нашел способ повысить лояльность молодежной аудитории

Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" намерена повысить лояльность молодежной аудитории через японские персонажи Hello Kitty и для этого запустила с ними новую... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T11:13+0300

2024-06-20T11:13+0300

2024-06-20T11:14+0300

"вкусно - и точка"

молодежь

https://cdnn.1prime.ru/img/83918/00/839180067_0:162:3062:1884_1920x0_80_0_0_b1393c36a5fe2b252b03f73266a653dc.jpg

МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" намерена повысить лояльность молодежной аудитории через японские персонажи Hello Kitty и для этого запустила с ними новую серию в линейке Супер Бокса, сообщили в пресс-службе компании. "Вкусно - и точка" объявляет о запуске новой серии в линейке Супер Бокса, которая станет приятным сюрпризом для молодежной аудитории сети: героями выступят полюбившаяся всему миру Hello Kitty и ее друзья", - рассказали в компании. Отмечается, что помимо комбо обеда в Супер Бокс войдут восемь ярких клипс, которыми можно кастомизировать обувь и сумки, закрепив на шнурках или ручках. Уточняется, что мерч был разработан и произведен российским поставщиком. Главный персонаж Hello Kitty появился 1 ноября 1974 года. Его нарисовала художница Юко Симидзу, вдохновившись японской традицией "каваий". "Hello Kitty родилась как персонаж аниме-сериалов, но благодаря невероятной популярности оказала сильнейшее влияние на дизайн и искусство: модные дома выпускают коллекции одежды и обуви с изображением Kitty и ее друзей, популярные бренды из других отраслей разрабатывают бытовую технику, канцелярию и товары для дома... Теперь этот культовый персонаж станет и частью истории "Вкусно - и точка", - привели в сообщении слова вице-президента по маркетингу и доставке "Вкусно - и точка" Дарьи Назаркиной.

https://1prime.ru/20240619/chiabatta-849310988.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

"вкусно - и точка", молодежь