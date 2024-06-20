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"Вкусно - и точка" нашел способ повысить лояльность молодежной аудитории
"Вкусно - и точка" нашел способ повысить лояльность молодежной аудитории - 20.06.2024, ПРАЙМ
"Вкусно - и точка" нашел способ повысить лояльность молодежной аудитории
Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" намерена повысить лояльность молодежной аудитории через японские персонажи Hello Kitty и для этого запустила с ними новую... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T11:13+0300
2024-06-20T11:13+0300
2024-06-20T11:14+0300
"вкусно - и точка"
молодежь
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" намерена повысить лояльность молодежной аудитории через японские персонажи Hello Kitty и для этого запустила с ними новую серию в линейке Супер Бокса, сообщили в пресс-службе компании. "Вкусно - и точка" объявляет о запуске новой серии в линейке Супер Бокса, которая станет приятным сюрпризом для молодежной аудитории сети: героями выступят полюбившаяся всему миру Hello Kitty и ее друзья", - рассказали в компании. Отмечается, что помимо комбо обеда в Супер Бокс войдут восемь ярких клипс, которыми можно кастомизировать обувь и сумки, закрепив на шнурках или ручках. Уточняется, что мерч был разработан и произведен российским поставщиком. Главный персонаж Hello Kitty появился 1 ноября 1974 года. Его нарисовала художница Юко Симидзу, вдохновившись японской традицией "каваий". "Hello Kitty родилась как персонаж аниме-сериалов, но благодаря невероятной популярности оказала сильнейшее влияние на дизайн и искусство: модные дома выпускают коллекции одежды и обуви с изображением Kitty и ее друзей, популярные бренды из других отраслей разрабатывают бытовую технику, канцелярию и товары для дома... Теперь этот культовый персонаж станет и частью истории "Вкусно - и точка", - привели в сообщении слова вице-президента по маркетингу и доставке "Вкусно - и точка" Дарьи Назаркиной.
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"вкусно - и точка", молодежь
"Вкусно - и точка", молодежь
"Вкусно - и точка" нашел способ повысить лояльность молодежной аудитории
"Вкусно - и точка" хочет повысить лояльность молодежной аудитории через Hello Kitty
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" намерена повысить лояльность молодежной аудитории через японские персонажи Hello Kitty и для этого запустила с ними новую серию в линейке Супер Бокса, сообщили в пресс-службе компании.
"Вкусно - и точка" объявляет о запуске новой серии в линейке Супер Бокса, которая станет приятным сюрпризом для молодежной аудитории сети: героями выступят полюбившаяся всему миру Hello Kitty и ее друзья", - рассказали в компании.
Отмечается, что помимо комбо обеда в Супер Бокс войдут восемь ярких клипс, которыми можно кастомизировать обувь и сумки, закрепив на шнурках или ручках. Уточняется, что мерч был разработан и произведен российским поставщиком.
Главный персонаж Hello Kitty появился 1 ноября 1974 года. Его нарисовала художница Юко Симидзу, вдохновившись японской традицией "каваий".
"Hello Kitty родилась как персонаж аниме-сериалов, но благодаря невероятной популярности оказала сильнейшее влияние на дизайн и искусство: модные дома выпускают коллекции одежды и обуви с изображением Kitty и ее друзей, популярные бренды из других отраслей разрабатывают бытовую технику, канцелярию и товары для дома... Теперь этот культовый персонаж станет и частью истории "Вкусно - и точка", - привели в сообщении слова вице-президента по маркетингу и доставке "Вкусно - и точка" Дарьи Назаркиной.
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