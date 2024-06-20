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Индекс Мосбиржи вновь поднялся выше отметки в 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи вновь поднялся выше отметки в 3000 пунктов - 20.06.2024, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи вновь поднялся выше отметки в 3000 пунктов

Российский рынок перешел к повышению на 1,92% после того, как опускался ниже 3000 пунктов впервые с 15 декабря, следует из данных торгов. | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T16:31+0300

2024-06-20T16:31+0300

2024-06-20T16:31+0300

экономика

московская биржа

российский рынок акций

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок перешел к повышению на 1,92% после того, как опускался ниже 3000 пунктов впервые с 15 декабря, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 16.07 мск растет на 1,92%, до 3085,74 пунктов. Ранее в ходе торгов он резко опускался максимально на 1,02%, до 2996,44 пункта - минимума с 15 декабря. Августовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожает на 0,80%, до 85,75 доллара за баррель. "Российский рынок акций открылся вверх и некоторое время активно повышался, корректируя большие потери этой недели. Затем наши фондовые индикаторы стали быстро сдавать позиции. Индекс Мосбиржи уходил немного ниже психологически важного уровня 3000 п. впервые с середины декабря 2023 г., но затем сильно отскочил от полугодового минимума, вернувшись в умеренный плюс", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Ситуация на фондовом рынке крайне неустойчивая, но то что сегодня прекратилось укрепление рубля - это позитив для индекса Мосбиржи. Его отскок от отметки 3000 пунктов имеет важное значение, но надо ждать закрытия торгов", - заявляет финансовый эксперт Андрей Верников. ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – акции "Московского кредитного банка" (+11,06%), ПИКа (+8,13%), "Селигдара" (+6,98%), "ЭН + Груп" (+6,98%), "Русгидро" (+6,37%), "Совкомфлота" (+6,18%), "Фосагро" (+6,08%), "Русала" (+5,87%). В лидерах снижения капитализации – акции "Газпрома" (-1,85%), "Магнита" (-1,29%), "Новатэка" (-0,51%), "Новабев" (-0,27%), "Мосбиржи" (-0,13%). ПРОГНОЗЫ "Сильный рубль, ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Банка России, усилившиеся после выхода накануне очередных неблагоприятных данных по инфляции в стране, и перспективы повышения налогового бремени на российские компании, вероятно, продолжают сдерживать спрос на риск на отечественном рынке. Не добавляют оптимизма и сообщения о том, что постпреды ЕС согласовали очередной, уже 14-й по счету пакет антироссийских санкций, в который, в частности, вошли дополнительные меры по ограничению экспорта из РФ" - говорит Игорь Додонов из "Финама". "Вероятно, установленный сегодня индексом Мосбиржи полугодовой минимум 2996,44 пункта выступит по меньшей мере хорошей краткосрочной поддержкой и отправной точкой для более или менее устойчивой восходящей коррекции. Ее ближайшей целью может стать уровень 3100 пунктов", - полагает Бабин.

https://1prime.ru/20240620/indeks-849352492.html

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московская биржа, российский рынок акций