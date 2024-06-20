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В Москве прошел мощный циклон, есть погибший и пострадавшие - 20.06.2024, ПРАЙМ
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В Москве прошел мощный циклон, есть погибший и пострадавшие
В Москве прошел мощный циклон, есть погибший и пострадавшие - 20.06.2024, ПРАЙМ
В Москве прошел мощный циклон, есть погибший и пострадавшие
Дерево упало на севере Москвы на мужчину, он скончался, сообщил столичный главк СК России в Telegram. | 20.06.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Дерево упало на севере Москвы на мужчину, он скончался, сообщил столичный главк СК России в Telegram."Двадцатого июня 2024 на севере Москвы на мужчину упало дерево. От полученных повреждений он скончался на месте происшествия", - сказано в публикации.В СК отметили, что Коптевский межрайонный следственный отдел следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления СК РФ по городу Москве проведет дополнительную проверку.Сейчас на месте работают следователи, добавили в публикации.Кроме того, представитель экстренных служб Москвы рассказал агентству РИА Новости, что в результате прохождения по слолице мощного циклона на 14:30 девять человек пострадали. Собеседник подчеркнул, что 23 дерева упали, из-за чего пострадали люди и были повреждены восемь автомобилей.
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Происшествия, дождь, МОСКВА
15:47 20.06.2024 (обновлено: 15:48 20.06.2024)
 
В Москве прошел мощный циклон, есть погибший и пострадавшие

СК: мужчина скончался на севере Москвы из-за падения дерева

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Дерево упало на севере Москвы на мужчину, он скончался, сообщил столичный главк СК России в Telegram.
"Двадцатого июня 2024 на севере Москвы на мужчину упало дерево. От полученных повреждений он скончался на месте происшествия", - сказано в публикации.
В СК отметили, что Коптевский межрайонный следственный отдел следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления СК РФ по городу Москве проведет дополнительную проверку.
Сейчас на месте работают следователи, добавили в публикации.
Кроме того, представитель экстренных служб Москвы рассказал агентству РИА Новости, что в результате прохождения по слолице мощного циклона на 14:30 девять человек пострадали. Собеседник подчеркнул, что 23 дерева упали, из-за чего пострадали люди и были повреждены восемь автомобилей.
 
ПроисшествиядождьМОСКВА
 
 
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