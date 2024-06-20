https://1prime.ru/20240620/moskva-849350224.html
В Москве прошел мощный циклон, есть погибший и пострадавшие
В Москве прошел мощный циклон, есть погибший и пострадавшие - 20.06.2024, ПРАЙМ
В Москве прошел мощный циклон, есть погибший и пострадавшие
Дерево упало на севере Москвы на мужчину, он скончался, сообщил столичный главк СК России в Telegram. | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T15:47+0300
2024-06-20T15:47+0300
2024-06-20T15:48+0300
происшествия
дождь
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849345144_0:0:3003:1690_1920x0_80_0_0_1c18328313659c6a82ff3959f0c7be76.jpg
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Дерево упало на севере Москвы на мужчину, он скончался, сообщил столичный главк СК России в Telegram."Двадцатого июня 2024 на севере Москвы на мужчину упало дерево. От полученных повреждений он скончался на месте происшествия", - сказано в публикации.В СК отметили, что Коптевский межрайонный следственный отдел следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления СК РФ по городу Москве проведет дополнительную проверку.Сейчас на месте работают следователи, добавили в публикации.Кроме того, представитель экстренных служб Москвы рассказал агентству РИА Новости, что в результате прохождения по слолице мощного циклона на 14:30 девять человек пострадали. Собеседник подчеркнул, что 23 дерева упали, из-за чего пострадали люди и были повреждены восемь автомобилей.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849345144_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_1e17fb53d650939d3da10ff11b1d138b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дождь, москва
Происшествия, дождь, МОСКВА
В Москве прошел мощный циклон, есть погибший и пострадавшие
СК: мужчина скончался на севере Москвы из-за падения дерева
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Дерево упало на севере Москвы на мужчину, он скончался, сообщил столичный главк СК России в Telegram.
"Двадцатого июня 2024 на севере Москвы на мужчину упало дерево. От полученных повреждений он скончался на месте происшествия", - сказано в публикации.
В СК отметили, что Коптевский межрайонный следственный отдел следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления СК РФ по городу Москве проведет дополнительную проверку.
Сейчас на месте работают следователи, добавили в публикации.
Кроме того, представитель экстренных служб Москвы рассказал агентству РИА Новости, что в результате прохождения по слолице мощного циклона на 14:30 девять человек пострадали. Собеседник подчеркнул, что 23 дерева упали, из-за чего пострадали люди и были повреждены восемь автомобилей.