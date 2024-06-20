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В Москве прошел мощный циклон, есть погибший и пострадавшие

В Москве прошел мощный циклон, есть погибший и пострадавшие - 20.06.2024, ПРАЙМ

В Москве прошел мощный циклон, есть погибший и пострадавшие

Дерево упало на севере Москвы на мужчину, он скончался, сообщил столичный главк СК России в Telegram. | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T15:47+0300

2024-06-20T15:47+0300

2024-06-20T15:48+0300

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Дерево упало на севере Москвы на мужчину, он скончался, сообщил столичный главк СК России в Telegram."Двадцатого июня 2024 на севере Москвы на мужчину упало дерево. От полученных повреждений он скончался на месте происшествия", - сказано в публикации.В СК отметили, что Коптевский межрайонный следственный отдел следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления СК РФ по городу Москве проведет дополнительную проверку.Сейчас на месте работают следователи, добавили в публикации.Кроме того, представитель экстренных служб Москвы рассказал агентству РИА Новости, что в результате прохождения по слолице мощного циклона на 14:30 девять человек пострадали. Собеседник подчеркнул, что 23 дерева упали, из-за чего пострадали люди и были повреждены восемь автомобилей.

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