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"Москвич" запустит бесплатные экскурсии по автозаводу

"Москвич" запустит бесплатные экскурсии по автозаводу - 20.06.2024, ПРАЙМ

"Москвич" запустит бесплатные экскурсии по автозаводу

Автозавод "Москвич" запускает программу промышленного туризма: с 28 июня по предприятию будут проводиться бесплатные регулярные экскурсии, говорится в сообщении | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T16:54+0300

2024-06-20T16:54+0300

2024-06-20T16:54+0300

россия

москвич

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Автозавод "Москвич" запускает программу промышленного туризма: с 28 июня по предприятию будут проводиться бесплатные регулярные экскурсии, говорится в сообщении автопроизводителя. "Москвич" запускает экскурсии на завод на постоянной основе. Первая экскурсия состоится 28 июня. Первым делом мы пригласили всех тех, кто записывался в лист ожидания в комментариях к нашим постам. Заявок было очень много, и группа уже набрана. Но не расстраивайтесь раньше времени: экскурсии будут проводиться каждый месяц. Посмотреть своими глазами на то, как производятся автомобили, сможет каждый", - говорится в Telegram-канале завода. "Вы сможете записаться на экскурсию через сайт онлайн. Следите за обновлениями на нашем сайте! Экскурсии, кстати, бесплатные", - добавили в "Москвиче". Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".

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россия, москвич