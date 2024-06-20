https://1prime.ru/20240620/moskvich-849355412.html
"Москвич" запустит бесплатные экскурсии по автозаводу
"Москвич" запустит бесплатные экскурсии по автозаводу - 20.06.2024, ПРАЙМ
"Москвич" запустит бесплатные экскурсии по автозаводу
Автозавод "Москвич" запускает программу промышленного туризма: с 28 июня по предприятию будут проводиться бесплатные регулярные экскурсии, говорится в сообщении | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T16:54+0300
2024-06-20T16:54+0300
2024-06-20T16:54+0300
россия
москвич
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846008077_0:131:3238:1952_1920x0_80_0_0_a115648730aa1c9b6fda26969bf68fda.jpg
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Автозавод "Москвич" запускает программу промышленного туризма: с 28 июня по предприятию будут проводиться бесплатные регулярные экскурсии, говорится в сообщении автопроизводителя. "Москвич" запускает экскурсии на завод на постоянной основе. Первая экскурсия состоится 28 июня. Первым делом мы пригласили всех тех, кто записывался в лист ожидания в комментариях к нашим постам. Заявок было очень много, и группа уже набрана. Но не расстраивайтесь раньше времени: экскурсии будут проводиться каждый месяц. Посмотреть своими глазами на то, как производятся автомобили, сможет каждый", - говорится в Telegram-канале завода. "Вы сможете записаться на экскурсию через сайт онлайн. Следите за обновлениями на нашем сайте! Экскурсии, кстати, бесплатные", - добавили в "Москвиче". Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846008077_507:0:3238:2048_1920x0_80_0_0_24b79e84eaf9af8967a1ba470e264b13.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москвич
"Москвич" запустит бесплатные экскурсии по автозаводу
Автозавод "Москвич" запускает регулярные бесплатные экскурсии по автозаводу
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Автозавод "Москвич" запускает программу промышленного туризма: с 28 июня по предприятию будут проводиться бесплатные регулярные экскурсии, говорится в сообщении автопроизводителя.
"Москвич" запускает экскурсии на завод на постоянной основе. Первая экскурсия состоится 28 июня. Первым делом мы пригласили всех тех, кто записывался в лист ожидания в комментариях к нашим постам. Заявок было очень много, и группа уже набрана. Но не расстраивайтесь раньше времени: экскурсии будут проводиться каждый месяц. Посмотреть своими глазами на то, как производятся автомобили, сможет каждый", - говорится в Telegram-канале завода.
"Вы сможете записаться на экскурсию через сайт онлайн. Следите за обновлениями на нашем сайте! Экскурсии, кстати, бесплатные", - добавили в "Москвиче".
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".