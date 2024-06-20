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Госдума в первом чтении повысила налоги на дорогостоящую недвижимость

Госдума в первом чтении повысила налоги на дорогостоящую недвижимость - 20.06.2024, ПРАЙМ

Госдума в первом чтении повысила налоги на дорогостоящую недвижимость

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий, в частности, повышение налоговой нагрузки на дорогостоящие недвижимость и земельные участки. | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T15:05+0300

2024-06-20T15:05+0300

2024-06-20T15:06+0300

россия

госдума

недвижимость

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий, в частности, повышение налоговой нагрузки на дорогостоящие недвижимость и земельные участки. Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Он вносит изменения в Налоговый кодекс (НК) в целях совершенствования налоговой системы, в том числе в части налогообложения недвижимого имущества и земельных участков, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей. Максимальные ставки налогов на имущество организаций и физлиц в отношении такой дорогостоящей недвижимости увеличиваются с 2% до 2,5%, а земельного налога в отношении таких земельных участков - с 0,3% до 1,5%. Налог на имущество организаций относится к региональным налогам, а налог на имущество физлиц и земельный - к местным. Поэтому конкретные ставки устанавливаются на соответствующих уровнях, а в НК установлены лишь максимальные значения, которые регионы и муниципалитеты не вправе превышать.Госдума также приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий, в частности, повышение размера госпошлин за государственную регистрацию прав на недвижимость кадастровой стоимостью более 20-22 миллионов рублей и сделок с ней.Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Он вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ.В том числе меняется принцип уплаты госпошлины за госрегистрацию прав собственности на дорогую недвижимость и сделок с ней: от фиксированного размера госпошлины предлагается перейти к проценту от цены сделки. Согласно финансово-экономическому обоснованию, это дополнительно принесет в бюджетную систему РФ порядка 50 миллиардов рублей в 2025-2027 годах, в том числе не менее 16 миллиардов рублей в 2025 году.Фиксированные размеры госпошлин для физлиц (2000 рублей) и организаций (22 тысячи рублей) сохраняются при сделках с недвижимостью, кадастровая стоимость которой не превышает 20 миллионов и 22 миллионов рублей соответственно.При совершении сделок с недвижимостью, кадастровая стоимость которой превышает эти пороговые значения, госпошлину для физлиц предлагается установить в размере 0,01% цены сделки, но не менее 0,01% кадастровой стоимости на дату обращения за госрегистрацией прав на недвижимость, и не более 500 тысяч рублей. Для организаций госпошлина предлагается в размере 0,1% цены сделки, но не менее 0,1% кадастровой стоимости и не более 1 миллиона рублей.Для религиозных организаций одного вероисповедания, заключивших между собой договор пожертвования недвижимого имущества религиозного назначения, госпошлина сохраняется на уровне 2000 рублей независимо от его стоимости.Фиксированная госпошлина в 22 тысячи рублей сохраняется и за госрегистрацию права общей долевой собственности на переданную в ПИФ недвижимость и сделки с ней, если ее кадастровая стоимость не превышает 22 миллиона рублей. В случае превышения этого порога госпошлина составит 0,1% цены сделки, но не менее 0,1% кадастровой стоимости и не более 1 миллиона рублей.Кроме того, субъектам РФ предоставляется право увеличивать до 1 с 0,7 понижающий коэффициент, применяемый при определении налоговой базы по НДФЛ в отношении доходов от продажи недвижимого имущества.

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россия, госдума, недвижимость