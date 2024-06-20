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Банк России оценил влияние налоговых новаций на инфляцию - 20.06.2024, ПРАЙМ
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Банк России оценил влияние налоговых новаций на инфляцию
Банк России оценил влияние налоговых новаций на инфляцию - 20.06.2024, ПРАЙМ
Банк России оценил влияние налоговых новаций на инфляцию
Влияние налоговых новаций на инфляцию в РФ будет скорее нейтральным, но возможны как проинфляционные, так и дезинфляционные вторичные эффекты, говорится в... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T14:04+0300
2024-06-20T14:24+0300
банк россии
инфляция в россии
налоговые новации
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Влияние налоговых новаций на инфляцию в РФ будет скорее нейтральным, но возможны как проинфляционные, так и дезинфляционные вторичные эффекты, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров регулятора 7 июня. "Совокупное влияние налоговой реформы на инфляцию будет скорее нейтральным, поскольку дополнительные ненефтегазовые доходы, полученные в результате изменений в налогообложении, полностью покроют предполагаемые дополнительные расходы бюджета", - сказано в материалах. Отмечается, что могут возникнуть эффекты второго порядка, связанные со структурой этих расходов и доходов. "В частности, налоговая реформа может оказать влияние на поведение и спрос населения и бизнеса. В зависимости от того, какое влияние будет преобладать, возможен как про-, так и дезинфляционный эффект", - сообщается в резюме.Участники дискуссии среди основных проинфляционных рисков выделили следующие: усиление жесткости рынка труда, сохранение значительных объемов кредитования в рамках государственных льготных программ, ухудшение условий внешней торговли под влиянием геополитической ситуации и ухудшения конъюнктуры на мировых товарных рынка, высокие инфляционные ожидания, чувствительные к временным эпизодам роста цен на отдельные товары или услуги, говорится в резюме.Также среди проинфляционных рисков они назвали расширение бюджетного дефицита, а также возникновение вторичных эффектов, связанных со структурой дополнительных доходов и расходов бюджета.В то же время, по их мнению, дезинфляционное влияние может оказать дальнейшее укрепление рубля из-за сдержанной динамики импорта, в случае если эта динамика в большей степени обусловлена действием жесткой денежно-кредитной политики.Ряд участников также отмечали, что увеличение ставки налога на прибыль может оказать дополнительное охлаждающее влияние на инвестиционный спрос - это способно вызвать краткосрочный дезинфляционный эффект, отмечается в резюме.
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инфляция в россии, налоговые новации
Банк России, инфляция в России, налоговые новации
14:04 20.06.2024 (обновлено: 14:24 20.06.2024)
 
Банк России оценил влияние налоговых новаций на инфляцию

ЦБ: влияние налоговых новаций на инфляцию в России будет скорее нейтральным

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Влияние налоговых новаций на инфляцию в РФ будет скорее нейтральным, но возможны как проинфляционные, так и дезинфляционные вторичные эффекты, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров регулятора 7 июня.
"Совокупное влияние налоговой реформы на инфляцию будет скорее нейтральным, поскольку дополнительные ненефтегазовые доходы, полученные в результате изменений в налогообложении, полностью покроют предполагаемые дополнительные расходы бюджета", - сказано в материалах.
Отмечается, что могут возникнуть эффекты второго порядка, связанные со структурой этих расходов и доходов. "В частности, налоговая реформа может оказать влияние на поведение и спрос населения и бизнеса. В зависимости от того, какое влияние будет преобладать, возможен как про-, так и дезинфляционный эффект", - сообщается в резюме.
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Участники дискуссии среди основных проинфляционных рисков выделили следующие: усиление жесткости рынка труда, сохранение значительных объемов кредитования в рамках государственных льготных программ, ухудшение условий внешней торговли под влиянием геополитической ситуации и ухудшения конъюнктуры на мировых товарных рынка, высокие инфляционные ожидания, чувствительные к временным эпизодам роста цен на отдельные товары или услуги, говорится в резюме.
Также среди проинфляционных рисков они назвали расширение бюджетного дефицита, а также возникновение вторичных эффектов, связанных со структурой дополнительных доходов и расходов бюджета.
В то же время, по их мнению, дезинфляционное влияние может оказать дальнейшее укрепление рубля из-за сдержанной динамики импорта, в случае если эта динамика в большей степени обусловлена действием жесткой денежно-кредитной политики.
Ряд участников также отмечали, что увеличение ставки налога на прибыль может оказать дополнительное охлаждающее влияние на инвестиционный спрос - это способно вызвать краткосрочный дезинфляционный эффект, отмечается в резюме.
 
Банк Россииинфляция в Россииналоговые новации
 
 
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