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Госдума поддержала поправки о пяти ступенях прогрессии НДФЛ
Госдума поддержала поправки о пяти ступенях прогрессии НДФЛ - 20.06.2024, ПРАЙМ
Госдума поддержала поправки о пяти ступенях прогрессии НДФЛ
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который, в частности, вводит прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками от 13% до 22%. | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T15:02+0300
2024-06-20T15:02+0300
2024-06-20T15:40+0300
налоги
прогрессивная шкала ндфл
госдума
законопроект
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который, в частности, вводит прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками от 13% до 22%. Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Он вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ, в том числе вводит пятиступенчатую шкалу НДФЛ. Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, это позволит дополнительно направить в бюджетную систему РФ в 2025-2027 годах (с учетом изменения параметров стандартных налоговых вычетов) порядка 1,4 триллиона рублей, в том числе 533 миллиарда рублей - в 2025 году. Согласно предлагаемой шкале, существующая базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей. Затем она будет плавно повышаться: до 15% на доход до 5 миллионов рублей в год, 18% - на доход до 20 миллионов, 20% - на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины предлагается облагать по самой высокой ставке 22%. Изменения по НДФЛ не коснутся денежного довольствия и иных выплат участников специальной военной операции. Для самозанятых также ничего не меняется: действующие ставки налога на профессиональный доход сохраняются. Законопроект также увеличивает до 450 тысяч с 350 тысяч рублей предельный размер дохода, до достижения которого могут применяться стандартные налоговые вычеты по НДФЛ. При этом вдвое увеличиваются налоговые вычеты: на второго ребенка - до 2800 рублей, на третьего и каждого последующего ребенка – до 6000 рублей. А для граждан, которые сдают нормативы ГТО и проходят ежегодную диспансеризацию, вводится налоговый вычет в размере 500 рублей. Ставка налога на доходы граждан от реализации имущества сохраняется на уровне 13% для доходов до 2,4 миллиона рублей в год, а свыше этой суммы повышается до 15%. Причем такие ставки будут применяться и при реализации акций (долей), которыми физлицо владело более пяти лет, если его годовой доход от таких сделок превысит 50 миллионов рублей. Сейчас при продаже акций (долей) с таким сроком владения НДФЛ не платится независимо от дохода по таким сделкам. Кроме того, ставка НДФЛ на доходы нерезидентов РФ в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках и ЦБ РФ составит 15%. Для россиян, у которых такой процентный доход не превысит 2,4 миллиона рублей в год, ставка налога составит 13%, а свыше этой суммы - 15%. Помимо этого, меняется принцип уплаты НДФЛ в фиксированном размере для россиян, владеющих контролируемыми иностранными компаниями (КИК). При выборе такого режима не требуется декларировать доходы. Сейчас фиксированный налог платится в размере 5 миллионов рублей независимо от количества КИК, которыми владеет такое лицо, а будет уплачиваться в таком же размере, но уже за каждую компанию.
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прогрессивная шкала ндфл, госдума, законопроект
Налоги, прогрессивная шкала НДФЛ, Госдума, законопроект
Госдума поддержала поправки о пяти ступенях прогрессии НДФЛ
Госдума поддержала в I чтении расширение шкалы НДФЛ со ставками от 13% до 22%
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который, в частности, вводит прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками от 13% до 22%.
Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Он вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ, в том числе вводит пятиступенчатую шкалу НДФЛ. Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, это позволит дополнительно направить в бюджетную систему РФ в 2025-2027 годах (с учетом изменения параметров стандартных налоговых вычетов) порядка 1,4 триллиона рублей, в том числе 533 миллиарда рублей - в 2025 году.
Согласно предлагаемой шкале, существующая базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей. Затем она будет плавно повышаться: до 15% на доход до 5 миллионов рублей в год, 18% - на доход до 20 миллионов, 20% - на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины предлагается облагать по самой высокой ставке 22%. Изменения по НДФЛ не коснутся денежного довольствия и иных выплат участников специальной военной операции. Для самозанятых также ничего не меняется: действующие ставки налога на профессиональный доход сохраняются.
Законопроект также увеличивает до 450 тысяч с 350 тысяч рублей предельный размер дохода, до достижения которого могут применяться стандартные налоговые вычеты по НДФЛ. При этом вдвое увеличиваются налоговые вычеты: на второго ребенка - до 2800 рублей, на третьего и каждого последующего ребенка – до 6000 рублей. А для граждан, которые сдают нормативы ГТО и проходят ежегодную диспансеризацию, вводится налоговый вычет в размере 500 рублей.
Ставка налога на доходы граждан от реализации имущества сохраняется на уровне 13% для доходов до 2,4 миллиона рублей в год, а свыше этой суммы повышается до 15%. Причем такие ставки будут применяться и при реализации акций (долей), которыми физлицо владело более пяти лет, если его годовой доход от таких сделок превысит 50 миллионов рублей. Сейчас при продаже акций (долей) с таким сроком владения НДФЛ не платится независимо от дохода по таким сделкам.
Кроме того, ставка НДФЛ на доходы нерезидентов РФ в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках и ЦБ РФ составит 15%. Для россиян, у которых такой процентный доход не превысит 2,4 миллиона рублей в год, ставка налога составит 13%, а свыше этой суммы - 15%.
Помимо этого, меняется принцип уплаты НДФЛ в фиксированном размере для россиян, владеющих контролируемыми иностранными компаниями (КИК). При выборе такого режима не требуется декларировать доходы. Сейчас фиксированный налог платится в размере 5 миллионов рублей независимо от количества КИК, которыми владеет такое лицо, а будет уплачиваться в таком же размере, но уже за каждую компанию.
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