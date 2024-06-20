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Госдума в первом чтении повышает НДПИ на алмазы, золото и железную руду

Госдума в первом чтении повышает НДПИ на алмазы, золото и железную руду - 20.06.2024, ПРАЙМ

Госдума в первом чтении повышает НДПИ на алмазы, золото и железную руду

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий в том числе повышение НДПИ на алмазы, золото, железную руду и некоторые другие полезные... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T15:04+0300

2024-06-20T15:04+0300

2024-06-20T15:04+0300

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий в том числе повышение НДПИ на алмазы, золото, железную руду и некоторые другие полезные ископаемых. Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Он вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ, в том числе увеличивает адвалорную ставку НДПИ при добыче алмазов и других драгоценных и полудрагоценных камней с 8% до 8,4%. Одновременно вводится надбавка к НДПИ на золото в размере 10% от превышения мировой цены над уровнем 1900 долларов за тройскую унцию. Исходя из финансово-экономического обоснования, увеличение НДПИ на алмазы позволит дополнительно направить в бюджетную систему РФ в 2025-2027 годах 6,5 миллиарда рублей, на золото - 77 миллиардов рублей. НДПИ на железную руду повышается с 4,8% до 6,7%. Это даст бюджетной системе еще порядка 23,1 миллиарда рублей в год, а в трехлетний период - 70 миллиардов рублей. Кроме того, используемый при расчете ставок налога рентный коэффициент для апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд увеличивается с 7 до 15,5, а для калийных солей он составит 8,8. Это позволит в трехлетний период увеличить бюджетные поступления по данному налогу от этих руд и солей суммарно еще на 75 миллиардов рублей. Ставки НДПИ при добыче апатит-штафелитовых руд увеличиваются с 82 до 90 рублей за тонну, апатит-магнетитовых руд – с 207 до 218 рублей, маложелезистых апатитовых руд - со 132 до 145 рублей. По предварительным оценкам, это позволит в 2025-2027 году дополнительно получить в бюджеты 2 миллиарда рублей. Для коксующегося и энергетического углей устанавливается дополнительная надбавка к ставке НДПИ в размере 10% от превышения цены в морских портах Дальневосточного федерального округа над установленным пороговым значением. Помимо этого, для производителей азотных удобрений вводится акциз на приобретение газа для производства аммиака в размере 2400 рублей за тысячу кубов, что позволит увеличить поступления в федеральный бюджет в 2025-2027 годах на 130 миллиардов рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, ндпи, алмазы, золото, железная руда