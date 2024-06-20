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СП выявила в работе Минспорта недостатки на несколько миллиардов рублей
СП выявила в работе Минспорта недостатки на несколько миллиардов рублей - 20.06.2024, ПРАЙМ
СП выявила в работе Минспорта недостатки на несколько миллиардов рублей
Счетная палата (СП) выявила 44 нарушения и 14 недостатков на общую сумму 3,5 млрд рублей в деятельности министерства спорта за 2023 год. | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T11:27+0300
2024-06-20T11:27+0300
2024-06-20T11:27+0300
россия
счетная палата
минспорта
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Счетная палата (СП) выявила 44 нарушения и 14 недостатков на общую сумму 3,5 млрд рублей в деятельности министерства спорта за 2023 год.Согласно докладу, представленному заместителем председателя Счетной палаты Галиной Изотовой на заседании комитета Госдумы по спорту, бюджетная отчетность ведомства за 2023 год признана достоверной.Расходы министерства спорта составили 71,4 млрд рублей.
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россия, счетная палата, минспорта
РОССИЯ, Счетная палата, Минспорта
СП выявила в работе Минспорта недостатки на несколько миллиардов рублей
Счетная палата выявила в работе Минспорта недостатки на сумму 3,5 млрд рублей
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Счетная палата (СП) выявила 44 нарушения и 14 недостатков на общую сумму 3,5 млрд рублей в деятельности министерства спорта за 2023 год.
Согласно докладу, представленному заместителем председателя Счетной палаты Галиной Изотовой на заседании комитета Госдумы по спорту, бюджетная отчетность ведомства за 2023 год признана достоверной.
Расходы министерства спорта составили 71,4 млрд рублей.