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В Россию вернулся привычный семейный кроссовер Nissan по приятной цене - 20.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240620/nissan-849338665.html
В Россию вернулся привычный семейный кроссовер Nissan по приятной цене
В Россию вернулся привычный семейный кроссовер Nissan по приятной цене - 20.06.2024, ПРАЙМ
В Россию вернулся привычный семейный кроссовер Nissan по приятной цене
Дилеры начали завозить в Россию через Китай новые Nissan X-Trail. Минимальная цена на гибридную версию машины под заказ установлена в Новосибирске. Она... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T11:52+0300
2024-06-20T11:52+0300
экономика
авто
nissan
кроссовер
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Дилеры начали завозить в Россию через Китай новые Nissan X-Trail. Минимальная цена на гибридную версию машины под заказ установлена в Новосибирске. Она составляет 3,55 миллиона рублей. При этом в мае цены на Nissan X-Trail в России начинались 3,67 миллиона рублей. Об этом сообщил портал "За рулем".Отмечается, что указанная выше цена установлена на кроссовер в комплектации Extreme Edition с гибридной силовой установкой E-Power. Ее отличие заключается в том, что основную тягу обеспечивают два электромотора, суммарная мощность которых составляет 340 л. с. Причем генератором для подзарядки аккумуляторов является 1,5-литровый 144-сильный турбомотор.По данным портала, комплектация нового Nissan X-Trail включает в себя полностью цифровую приборную панель, мультимедийную систему, кожаный мультируль и другое.Также отмечается, что более скромные в плане опций версии гибридного Nissan X-Trail из КНР начинаются от 3,65 млн рублей, но их пока можно привезти только по предзаказу в отдельные субъекты РФ.
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авто, nissan, кроссовер
Экономика, Авто, Nissan, кроссовер
11:52 20.06.2024
 
В Россию вернулся привычный семейный кроссовер Nissan по приятной цене

"ЗР": в России начались продажи абсолютно нового Nissan X-Trail от 3,55 млн руб

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкМосковский Международный Автомобильный Салон 2012
Московский Международный Автомобильный Салон 2012 - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Дилеры начали завозить в Россию через Китай новые Nissan X-Trail. Минимальная цена на гибридную версию машины под заказ установлена в Новосибирске. Она составляет 3,55 миллиона рублей. При этом в мае цены на Nissan X-Trail в России начинались 3,67 миллиона рублей. Об этом сообщил портал "За рулем".
Отмечается, что указанная выше цена установлена на кроссовер в комплектации Extreme Edition с гибридной силовой установкой E-Power. Ее отличие заключается в том, что основную тягу обеспечивают два электромотора, суммарная мощность которых составляет 340 л. с. Причем генератором для подзарядки аккумуляторов является 1,5-литровый 144-сильный турбомотор.
По данным портала, комплектация нового Nissan X-Trail включает в себя полностью цифровую приборную панель, мультимедийную систему, кожаный мультируль и другое.
Также отмечается, что более скромные в плане опций версии гибридного Nissan X-Trail из КНР начинаются от 3,65 млн рублей, но их пока можно привезти только по предзаказу в отдельные субъекты РФ.
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ЭкономикаАвтоNissanкроссовер
 
 
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