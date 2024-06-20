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Первый российский банк открыл представительство на Кубе - 20.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240620/novikombank-849337369.html
Первый российский банк открыл представительство на Кубе
Первый российский банк открыл представительство на Кубе - 20.06.2024, ПРАЙМ
Первый российский банк открыл представительство на Кубе
Новикомбанк (дочерняя структура корпорации "Ростех") первым среди российских банков открыл представительство на Кубе, сообщается в пресс-релизе кредитной... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T11:38+0300
2024-06-20T11:38+0300
экономика
куба
новикомбанк
представительство
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Новикомбанк (дочерняя структура корпорации "Ростех") первым среди российских банков открыл представительство на Кубе, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. "Дочерний банк госкорпорации "Ростех" стал первым российским банком, открывшим представительство в Республике Куба. Этот шаг будет способствовать достижению стратегической цели - обеспечению стабильных расчетов между Россией и Кубой, а также банковской поддержке двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей", - говорится в сообщении. Представительство открыто в столице - Гаване. Отмечено, что ключевое направление деятельности банка на Кубе - финансовая поддержка продвижения отечественных промышленных предприятий в страну: партнеры банка реализуют "проекты национального значения" в таких отраслях, как авиастроение, двигателестроение, автомобилестроение, радиоэлектронная промышленность, транспорт и нефтедобыча. В кредитной организации полагают, что открытие представительства даст ей возможность укрепить позиции в дружественной стране и расширить взаимодействие с потенциальными и действующими кубинскими банками и клиентами. "Открытие представительства "Новикома" в Республике Куба - это не только новый этап для банка, но и важный шаг в российско-кубинских отношениях. Уверена, наша экспертиза в эффективном банковском обслуживании высокотехнологичных предприятий будет полезна при финансировании перспективных российских проектов в республике и обеспечении расчетов между нашими странами", - прокомментировала председатель правления банка Елена Георгиева. Банк уже в течение нескольких лет обеспечивает взаимодействие между российскими и кубинскими компаниями в сферах туризма, транспорта, аэронавигации, топливно-энергетической и других, совместно с тремя ведущими банками острова проводит платежи, банкнотные, валютные и документарных операций при торговле между Россией и Кубой, заключается в сообщении.
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4.7
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куба, новикомбанк, представительство
Экономика, КУБА, Новикомбанк, представительство
11:38 20.06.2024
 
Первый российский банк открыл представительство на Кубе

Новикомбанк первым из российских банков открыл представительство на Кубе

*Флаг Кубы
*Флаг Кубы
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Новикомбанк (дочерняя структура корпорации "Ростех") первым среди российских банков открыл представительство на Кубе, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
"Дочерний банк госкорпорации "Ростех" стал первым российским банком, открывшим представительство в Республике Куба. Этот шаг будет способствовать достижению стратегической цели - обеспечению стабильных расчетов между Россией и Кубой, а также банковской поддержке двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей", - говорится в сообщении.
Представительство открыто в столице - Гаване. Отмечено, что ключевое направление деятельности банка на Кубе - финансовая поддержка продвижения отечественных промышленных предприятий в страну: партнеры банка реализуют "проекты национального значения" в таких отраслях, как авиастроение, двигателестроение, автомобилестроение, радиоэлектронная промышленность, транспорт и нефтедобыча.
В кредитной организации полагают, что открытие представительства даст ей возможность укрепить позиции в дружественной стране и расширить взаимодействие с потенциальными и действующими кубинскими банками и клиентами.
"Открытие представительства "Новикома" в Республике Куба - это не только новый этап для банка, но и важный шаг в российско-кубинских отношениях. Уверена, наша экспертиза в эффективном банковском обслуживании высокотехнологичных предприятий будет полезна при финансировании перспективных российских проектов в республике и обеспечении расчетов между нашими странами", - прокомментировала председатель правления банка Елена Георгиева.
Банк уже в течение нескольких лет обеспечивает взаимодействие между российскими и кубинскими компаниями в сферах туризма, транспорта, аэронавигации, топливно-энергетической и других, совместно с тремя ведущими банками острова проводит платежи, банкнотные, валютные и документарных операций при торговле между Россией и Кубой, заключается в сообщении.
Гавана, Куба
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ЭкономикаКУБАНовикомбанкпредставительство
 
 
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