https://1prime.ru/20240620/novikombank-849337369.html

Первый российский банк открыл представительство на Кубе

Первый российский банк открыл представительство на Кубе - 20.06.2024, ПРАЙМ

Первый российский банк открыл представительство на Кубе

Новикомбанк (дочерняя структура корпорации "Ростех") первым среди российских банков открыл представительство на Кубе, сообщается в пресс-релизе кредитной... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T11:38+0300

2024-06-20T11:38+0300

2024-06-20T11:38+0300

экономика

куба

новикомбанк

представительство

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Новикомбанк (дочерняя структура корпорации "Ростех") первым среди российских банков открыл представительство на Кубе, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. "Дочерний банк госкорпорации "Ростех" стал первым российским банком, открывшим представительство в Республике Куба. Этот шаг будет способствовать достижению стратегической цели - обеспечению стабильных расчетов между Россией и Кубой, а также банковской поддержке двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей", - говорится в сообщении. Представительство открыто в столице - Гаване. Отмечено, что ключевое направление деятельности банка на Кубе - финансовая поддержка продвижения отечественных промышленных предприятий в страну: партнеры банка реализуют "проекты национального значения" в таких отраслях, как авиастроение, двигателестроение, автомобилестроение, радиоэлектронная промышленность, транспорт и нефтедобыча. В кредитной организации полагают, что открытие представительства даст ей возможность укрепить позиции в дружественной стране и расширить взаимодействие с потенциальными и действующими кубинскими банками и клиентами. "Открытие представительства "Новикома" в Республике Куба - это не только новый этап для банка, но и важный шаг в российско-кубинских отношениях. Уверена, наша экспертиза в эффективном банковском обслуживании высокотехнологичных предприятий будет полезна при финансировании перспективных российских проектов в республике и обеспечении расчетов между нашими странами", - прокомментировала председатель правления банка Елена Георгиева. Банк уже в течение нескольких лет обеспечивает взаимодействие между российскими и кубинскими компаниями в сферах туризма, транспорта, аэронавигации, топливно-энергетической и других, совместно с тремя ведущими банками острова проводит платежи, банкнотные, валютные и документарных операций при торговле между Россией и Кубой, заключается в сообщении.

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куба, новикомбанк, представительство