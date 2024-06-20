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США обеспокоены, но не удивлены договоренностями между Россией и КНДР - 20.06.2024, ПРАЙМ
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США обеспокоены, но не удивлены договоренностями между Россией и КНДР
США обеспокоены, но не удивлены договоренностями между Россией и КНДР - 20.06.2024, ПРАЙМ
США обеспокоены, но не удивлены договоренностями между Россией и КНДР
Соединенные Штаты обеспокоены, но ожидали договоренностей между Москвой и Пхеньяном, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби. | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T19:00+0300
2024-06-20T19:00+0300
политика
сша
россия
кндр
соглашение
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ВАШИНГТОН, 20 июн — ПРАЙМ. Соединенные Штаты обеспокоены, но ожидали договоренностей между Москвой и Пхеньяном, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.“Тут нет никакой неожиданности, мы говорили об этом месяцами и предупреждали о растущих связях в сфере обороны между двумя этими странами”, — отметил он.По словам Кирби, Вашингтон “относится к этому со всей серьезностью” и “безусловно эта договоренность вызывает озабоченность”. По мнению Кирби, договор между Россией и Северной Кореей доказывает бедственное состояние России, так как она полностью изолирована на мировой арене.Россия и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Сеул также высказал свою обеспокоенность в связи с подписанным документом.
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сша, россия, кндр, соглашение
Политика, США, РОССИЯ, КНДР, соглашение
19:00 20.06.2024
 
США обеспокоены, но не удивлены договоренностями между Россией и КНДР

Кирби: США обеспокоены, но не удивлены договоренностями между Россией и КНДР

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
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ВАШИНГТОН, 20 июн — ПРАЙМ. Соединенные Штаты обеспокоены, но ожидали договоренностей между Москвой и Пхеньяном, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.
“Тут нет никакой неожиданности, мы говорили об этом месяцами и предупреждали о растущих связях в сфере обороны между двумя этими странами”, — отметил он.
По словам Кирби, Вашингтон “относится к этому со всей серьезностью” и “безусловно эта договоренность вызывает озабоченность”.
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18:23
По мнению Кирби, договор между Россией и Северной Кореей доказывает бедственное состояние России, так как она полностью изолирована на мировой арене.
Россия и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Сеул также высказал свою обеспокоенность в связи с подписанным документом.
 
ПолитикаСШАРОССИЯКНДРсоглашение
 
 
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