https://1prime.ru/20240620/obespokoennost-849359260.html

США обеспокоены, но не удивлены договоренностями между Россией и КНДР

США обеспокоены, но не удивлены договоренностями между Россией и КНДР - 20.06.2024, ПРАЙМ

США обеспокоены, но не удивлены договоренностями между Россией и КНДР

Соединенные Штаты обеспокоены, но ожидали договоренностей между Москвой и Пхеньяном, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби. | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T19:00+0300

2024-06-20T19:00+0300

2024-06-20T19:00+0300

политика

сша

россия

кндр

соглашение

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_e7783729c27c96c17973f9cee9a075e0.jpg

ВАШИНГТОН, 20 июн — ПРАЙМ. Соединенные Штаты обеспокоены, но ожидали договоренностей между Москвой и Пхеньяном, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.“Тут нет никакой неожиданности, мы говорили об этом месяцами и предупреждали о растущих связях в сфере обороны между двумя этими странами”, — отметил он.По словам Кирби, Вашингтон “относится к этому со всей серьезностью” и “безусловно эта договоренность вызывает озабоченность”. По мнению Кирби, договор между Россией и Северной Кореей доказывает бедственное состояние России, так как она полностью изолирована на мировой арене.Россия и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Сеул также высказал свою обеспокоенность в связи с подписанным документом.

https://1prime.ru/20240620/rezerv-849358720.html

сша

кндр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, россия, кндр, соглашение