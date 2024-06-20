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США вводят экспортные ограничения против "Лаборатории Касперского"
США вводят экспортные ограничения против "Лаборатории Касперского" - 20.06.2024, ПРАЙМ
США вводят экспортные ограничения против "Лаборатории Касперского"
США ввели экспортные ограничения в отношении российского разработчика антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского", сообщило американское... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T23:27+0300
2024-06-20T23:27+0300
2024-06-20T23:43+0300
лаборатория касперского
сша
экспортные ограничения
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ВАШИНГТОН, 20 июн — ПРАЙМ. США ввели экспортные ограничения в отношении российского разработчика антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского", сообщило американское министерство торговли.В рестрикционный список министерского Бюро промышленности и безопасности включены АО "Лаборатория Касперского", ООО "Группа компаний Касперского", а также филиал в Великобритании Kaspersky Labs Limited.Министерство обвинило их в сотрудничестве с российскими военными и разведывательными властями, а также поддержке целей российского правительства в сфере киберразведки.По данным ведомства, власти США с 20 июля запрещают американцам новые транзакции с "Лабораторией Касперского", с 29 сентября вводят полный запрет на использование продукции компании.
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лаборатория касперского, сша, экспортные ограничения
Лаборатория Касперского, США, экспортные ограничения
США вводят экспортные ограничения против "Лаборатории Касперского"
США вводят экспортные ограничения в отношении "Лаборатории Касперского"
ВАШИНГТОН, 20 июн — ПРАЙМ. США ввели экспортные ограничения в отношении российского разработчика антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского", сообщило американское министерство торговли.
В рестрикционный список министерского Бюро промышленности и безопасности включены АО "Лаборатория Касперского", ООО "Группа компаний Касперского", а также филиал в Великобритании Kaspersky Labs Limited.
Министерство обвинило их в сотрудничестве с российскими военными и разведывательными властями, а также поддержке целей российского правительства в сфере киберразведки.
По данным ведомства, власти США с 20 июля запрещают американцам новые транзакции с "Лабораторией Касперского", с 29 сентября вводят полный запрет на использование продукции компании.
СМИ сообщило, что Шольц предлагал США вместо санкций против "Севпотока-2"