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США вводят экспортные ограничения против "Лаборатории Касперского"

США вводят экспортные ограничения против "Лаборатории Касперского" - 20.06.2024, ПРАЙМ

США вводят экспортные ограничения против "Лаборатории Касперского"

США ввели экспортные ограничения в отношении российского разработчика антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского", сообщило американское... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T23:27+0300

2024-06-20T23:27+0300

2024-06-20T23:43+0300

лаборатория касперского

сша

экспортные ограничения

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ВАШИНГТОН, 20 июн — ПРАЙМ. США ввели экспортные ограничения в отношении российского разработчика антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского", сообщило американское министерство торговли.В рестрикционный список министерского Бюро промышленности и безопасности включены АО "Лаборатория Касперского", ООО "Группа компаний Касперского", а также филиал в Великобритании Kaspersky Labs Limited.Министерство обвинило их в сотрудничестве с российскими военными и разведывательными властями, а также поддержке целей российского правительства в сфере киберразведки.По данным ведомства, власти США с 20 июля запрещают американцам новые транзакции с "Лабораторией Касперского", с 29 сентября вводят полный запрет на использование продукции компании.

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сша

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лаборатория касперского, сша, экспортные ограничения