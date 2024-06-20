Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Южная Корея пересмотрит возможность поставок летального оружия Киеву - 20.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240620/oruzhie-849341578.html
СМИ: Южная Корея пересмотрит возможность поставок летального оружия Киеву
СМИ: Южная Корея пересмотрит возможность поставок летального оружия Киеву - 20.06.2024, ПРАЙМ
СМИ: Южная Корея пересмотрит возможность поставок летального оружия Киеву
Сеул пересмотрит возможность предоставления летальных вооружений Киеву после заключения Москвой и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T13:09+0300
2024-06-20T13:09+0300
политика
россия
южная корея
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/82867/93/828679319_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_83418b75560370cc808f4cfaf999da39.jpg
СЕУЛ, 20 июн - ПРАЙМ. Сеул пересмотрит возможность предоставления летальных вооружений Киеву после заключения Москвой и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом сообщило агентство Ренхап со ссылкой на офис южнокорейского президента. Отмечается, что Сеул выразил серьезную озабоченность и осудил новый российско-северокорейский договор, в котором есть положения о взаимной незамедлительной военной и иной помощи всеми имеющимися средствами в случае вооруженного нападения на одну из сторон. В Южной Корее считают, что его подписание по своей сути означает формирование военного альянса Пхеньяна и Москвы. Власти Южной Кореи, в свою очередь, считают, что любое сотрудничество, которое помогает Северной Корее укреплять свою военную мощь, нарушает санкции Совета безопасности ООН. В ответ на это Сеул планирует вместе с США укреплять меры расширенного ядерного сдерживания, чтобы нейтрализовать ядерно-ракетный потенциал КНДР.
https://1prime.ru/20240620/dogovor-849327822.html
южная корея
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82867/93/828679319_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_137fd2ec416bcfbef492d713ba74aedd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, южная корея, украина
Политика, РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, УКРАИНА
13:09 20.06.2024
 
СМИ: Южная Корея пересмотрит возможность поставок летального оружия Киеву

Ренхап: Сеул пересмотрит возможность предоставления летальных вооружений Украине

© РИА Новости . Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СЕУЛ, 20 июн - ПРАЙМ. Сеул пересмотрит возможность предоставления летальных вооружений Киеву после заключения Москвой и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом сообщило агентство Ренхап со ссылкой на офис южнокорейского президента.
Отмечается, что Сеул выразил серьезную озабоченность и осудил новый российско-северокорейский договор, в котором есть положения о взаимной незамедлительной военной и иной помощи всеми имеющимися средствами в случае вооруженного нападения на одну из сторон. В Южной Корее считают, что его подписание по своей сути означает формирование военного альянса Пхеньяна и Москвы.
Власти Южной Кореи, в свою очередь, считают, что любое сотрудничество, которое помогает Северной Корее укреплять свою военную мощь, нарушает санкции Совета безопасности ООН. В ответ на это Сеул планирует вместе с США укреплять меры расширенного ядерного сдерживания, чтобы нейтрализовать ядерно-ракетный потенциал КНДР.
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Россия и КНДР подтвердили стремление установить многополярную систему
09:05
 
ПолитикаРОССИЯЮЖНАЯ КОРЕЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала