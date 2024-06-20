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СМИ: Южная Корея пересмотрит возможность поставок летального оружия Киеву
СМИ: Южная Корея пересмотрит возможность поставок летального оружия Киеву - 20.06.2024, ПРАЙМ
СМИ: Южная Корея пересмотрит возможность поставок летального оружия Киеву
Сеул пересмотрит возможность предоставления летальных вооружений Киеву после заключения Москвой и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T13:09+0300
2024-06-20T13:09+0300
2024-06-20T13:09+0300
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СЕУЛ, 20 июн - ПРАЙМ. Сеул пересмотрит возможность предоставления летальных вооружений Киеву после заключения Москвой и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом сообщило агентство Ренхап со ссылкой на офис южнокорейского президента. Отмечается, что Сеул выразил серьезную озабоченность и осудил новый российско-северокорейский договор, в котором есть положения о взаимной незамедлительной военной и иной помощи всеми имеющимися средствами в случае вооруженного нападения на одну из сторон. В Южной Корее считают, что его подписание по своей сути означает формирование военного альянса Пхеньяна и Москвы. Власти Южной Кореи, в свою очередь, считают, что любое сотрудничество, которое помогает Северной Корее укреплять свою военную мощь, нарушает санкции Совета безопасности ООН. В ответ на это Сеул планирует вместе с США укреплять меры расширенного ядерного сдерживания, чтобы нейтрализовать ядерно-ракетный потенциал КНДР.
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СМИ: Южная Корея пересмотрит возможность поставок летального оружия Киеву
Ренхап: Сеул пересмотрит возможность предоставления летальных вооружений Украине
СЕУЛ, 20 июн - ПРАЙМ. Сеул пересмотрит возможность предоставления летальных вооружений Киеву после заключения Москвой и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом сообщило агентство Ренхап со ссылкой на офис южнокорейского президента.
Отмечается, что Сеул выразил серьезную озабоченность и осудил новый российско-северокорейский договор, в котором есть положения о взаимной незамедлительной военной и иной помощи всеми имеющимися средствами в случае вооруженного нападения на одну из сторон. В Южной Корее считают, что его подписание по своей сути означает формирование военного альянса Пхеньяна и Москвы.
Власти Южной Кореи, в свою очередь, считают, что любое сотрудничество, которое помогает Северной Корее укреплять свою военную мощь, нарушает санкции Совета безопасности ООН. В ответ на это Сеул планирует вместе с США укреплять меры расширенного ядерного сдерживания, чтобы нейтрализовать ядерно-ракетный потенциал КНДР.
Россия и КНДР подтвердили стремление установить многополярную систему