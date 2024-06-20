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Российский бизнес в первой половине июня повысил ценовые ожидания

Российский бизнес в первой половине июня повысил ценовые ожидания - 20.06.2024, ПРАЙМ

Российский бизнес в первой половине июня повысил ценовые ожидания

Ценовые ожидания бизнеса в первой половине июня в РФ выросли по сравнению с маем, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "Мониторинг... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T16:34+0300

2024-06-20T16:34+0300

2024-06-20T16:34+0300

экономика

бизнес

ценовые ожидания

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Ценовые ожидания бизнеса в первой половине июня в РФ выросли по сравнению с маем, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "Мониторинг предприятий" за 1-14 июня. "Ценовые ожидания бизнеса в целом в июне возобновили рост после паузы в предыдущем месяце. Их уровень оставался повышенным и существенно превосходил значения 2017-2019 годов, когда инфляция была вблизи цели. Рост ценовых ожиданий отмечен во всех основных отраслях, за исключением производства промежуточных товаров", - указывается в комментарии. Текущие оценки бизнес-климата обновили исторический максимум с 2008 года, заметно превысив средний уровень 2023 года и первого квартала текущего года. Их рост отмечался как в целом по экономике, так и в большинстве укрупненных видов деятельности, отмечается там же. "Краткосрочные ожидания компаний практически во всех отраслях были более умеренными, чем в мае. По оценкам респондентов, ограничивающее влияние на дальнейшее расширение деловой активности по прежнему оказывали нехватка персонала (особенно рабочих специальностей), а также сложности с прохождением платежей при расчетах по импорту. Особенно заметно снизились ожидания по спросу и будущим продажам у предприятий розничной торговли", - говорится в документе. Текущие оценки компаний по производству в июне повышались пятый месяц подряд и обновили максимум с апреля 2011 года. Среди укрупненных отраслей улучшение отмечалось в промышленном производстве, торговле, строительстве и сфере услуг, сообщает ЦБ. "Производственные ожидания компаний при сохранении в целом позитивного характера в большинстве отраслей были несколько ниже, чем в прошлом месяце. В частности, заметно более сдержанными стали ожидания в розничной торговле на фоне предполагаемого замедления роста спроса на товары. Наибольший оптимизм сохранился в ожиданиях предприятий обрабатывающих производств (особенно среди производителей продукции инвестиционного назначения)", - добавляется в материале.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, ценовые ожидания