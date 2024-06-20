https://1prime.ru/20240620/partnerstvo-849342080.html
Россия и Вьетнам считают укрепление партнерства своим приоритетом
Россия и Вьетнам считают укрепление партнерства своим приоритетом - 20.06.2024, ПРАЙМ
Россия и Вьетнам считают укрепление партнерства своим приоритетом
Укрепление партнерства России и Вьетнама является приоритетом для двух стран и увеличивает их роль в региональном и глобальном масштабе. | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T13:22+0300
2024-06-20T13:22+0300
2024-06-20T13:23+0300
политика
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Укрепление партнерства России и Вьетнама является приоритетом для двух стран и увеличивает их роль в региональном и глобальном масштабе. Совместное заявление России и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений было размещено на сайте Кремля. "Укрепление и повышение эффективности всеобъемлющего стратегического партнерства входит в число внешнеполитических приоритетов России и Вьетнама, отвечает их долгосрочным интересам, способствует внутреннему развитию, повышению роли двух государств в регионе и в мире", — сказано в заявлении.Также отмечается, что отношения двух стран не подвержены геополитической конъюнктуре и направлены на укрепление мира, стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире.
https://1prime.ru/20240620/sotrudnichestvo-849335303.html
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россия, вьетнам, сотрудничество
Политика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, сотрудничество
Россия и Вьетнам считают укрепление партнерства своим приоритетом
Россия и Вьетнам считают укрепление партнерства приоритетом для двух стран
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Укрепление партнерства России и Вьетнама является приоритетом для двух стран и увеличивает их роль в региональном и глобальном масштабе.
Совместное заявление России и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений было размещено на сайте Кремля.
"Укрепление и повышение эффективности всеобъемлющего стратегического партнерства входит в число внешнеполитических приоритетов России и Вьетнама, отвечает их долгосрочным интересам, способствует внутреннему развитию, повышению роли двух государств в регионе и в мире", — сказано в заявлении.
Также отмечается, что отношения двух стран не подвержены геополитической конъюнктуре и направлены на укрепление мира, стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире.
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